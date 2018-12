MTV:n kaupalliseksi johtajaksi Sanoma Media Finlandin Kari Mononen

MTV on valinnut kaupalliseksi johtajakseen Ilta-Sanomien kaupallisen johtajan Kari Monosen. Sanoma Media Finlandilla 17-vuotisen työuran tehnyt Mononen siirtyy MTV:lle tilanteessa, jossa yhtiö on vahvistanut asemaansa Suomen kaupallisen television ylivoimaisena markkinajohtajana ja uudistanut organisaatiotaan, jakelukanaviaan ja mainosratkaisujaan vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden kuluttajan ja asiakkaan tarpeisiin. MTV:n uusi kaupallinen johtaja tulee työssään keskittymään mainostajien ratkaisukeskeisen palvelun varmistamiseen ja syventämään yhteistyötä myös mediatoimistojen kanssa.

MTV uudisti lokakuussa organisaatiotaan suoraviivaistamalla mainosrahoitteisen ja kuluttajarahoitteisen liiketoimintayksikkönsä välistä yhteistyötä ja rakentamalla uuden, kaikkia toimintoja palvelevan myyntiorganisaation. Uuden kaupallisen myyntiorganisaation johtajaksi on valittu kokenut myynnin ja media-alan ammattilainen Kari Mononen (KTM). Mononen siirtyy MTV:lle Sanoma Media Finlandin palveluksesta, jossa hän on työskennellyt 17-vuoden ajan. Viimeisimmäksi Kari Mononen on toiminut Ilta-Sanomien kaupallisena johtajana.

”Odotan kovasti pääseväni vauhdikkaaseen työympäristöön kovien ammattilaisten pariin. Tuon mukanani laajan näkemyksen media-alalta, jossa olen näköalapaikalta päässyt toteuttamaan iltapäivälehtien digitaalista murrosta”, kertoo uudessa tehtävässään MTV:n kaupallisena johtajana 4.3.2019 aloittava Kari Mononen.

Syksy on ollut MTV:lle uudistuksen aikaa. MTV Uutiset sai lokakuussa uuden sivuston, uutisstudioiden ilmeet muuttuvat joulukuussa ja tammikuussa aloittaa uusi ympärivuorokautinen MTV Uutiset LIVE -verkkopalvelu. Entinen Katsomo-palvelu koki marraskuussa kokonaisvaltaisen palvelu- ja brändiuudistuksen ja muuttui mtv-palveluksi.

”Meillä on ollut mahtava syksy. Tuloksemme on kasvussa ja tavoittavuutemme häikäisevässä iskussa. Numerot osoittavat, että suomalaiset viihtyvät monipuolisesti kaikissa palveluissamme ja katselussa päihitämme kilpailijamme kirkkaasti”, summaa MTV:n toimitusjohtaja Jarkko Nordlund ja jatkaa: ”Kari Mononen pääsee uudessa kaupallisessa tiimissämme palvelemaan entistä tiiviimmin paitsi mediatoimistoja, myös suoraan mainostaja-asiakkaitamme, jotka kisaavat passiivisesta katsojasta aktiivisiksi ja tiedostaviksi kuluttajiksi muuttuneiden suomalaisten huomiosta. Kari tuntee suomalaiset mainostajat ja hänellä on loistavat näytöt myös digitaalisen muutoksen läpiviennistä.”

Mononen aloittaa tehtävässään 4.3.2019 ja samalla hänestä tulee myös MTV Oy:n johtoryhmän jäsen.