Muhoava helle-hurmos iskee, nämä tuotteet viedään käsistä

Suomeen ennustetaan lähipäiville jopa yli 30 asteen lämpötiloja. Varma merkki kesän ensimmäisestä hellejaksosta on ruuhka kauppojen tuuletin- ja virvoitusjuomaosastoilla, shortsivalikoiman edessä sekä aurinkorasvahyllyillä. Helteillä suomalaisten ostoskoriin päätyy myös uimaleluja, kesäkukkia ja hampurilaistarvikkeita.

Suomalaisen paras kaveri helteellä on tuuletin. Viime kesänä helteet alkoivat äitienpäivänä toukokuussa ja ensimmäisen helleviikon aikana pöytätuulettimien myynti oli lähes 30-kertainen hellettä edeltäviin myynteihin verrattuna.

Helteiden myötä myös lasten ulkolelujen myynti kasvoi 40 prosenttia ja uimalelujen ja lasten altaiden myynti kuusinkertaistui. Tänä vuonna hiteiksi povataan valas- ja krokotiili uimaleluja.

– Myyntidatasta paljastui, että me suomalaiset olemme kesän parhailla keleillä retkeilykansaa. Retkeilyvarusteiden myynti pomppasi viime toukokuussa yhtäkkiä yli 50 prosenttia. Kaupaksi kävivät myös kylmälaukut ja kylmäkallet. Näiden myynti lähes kymmenkertaistui kertaheitolla, käyttötavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Suosituin helleasu on shortsit ja sandaalit

Erityisesti viime kesän helle herätti miehet tai miehille vaatteita ostavat naiset, sillä miesten caprien ja shortsien myynti oli helleviikolla 15-kertainen hellettä edeltäviin myynteihin verrattuna. Naisten vastaavien asujen myynti kuusinkertaistui. Kenkäosastolta ostoskoriin napattiin sandaalit.

Myös aurinkorasvojen myynti moninkertaistuu helteen myötä. Suosituimpia ovat suojakertoimella 50 ja 30 varustetut voiteet. Tämän kesän hitiksi povataan lasten uutuustuotetta roll on -aurinkovoidetta, joka on aluksi värillinen, jotta näkee, mihin kohtaan voidetta on jo levitetty.

Kauneudenhoidon puolella kesän hittituotteita ovat Curly Girl eli CG-metodiin soveltuvat tuotteet: shampoot, hiustenhoitoaineet sekä muotoilutuotteet.

Kukista hellää huolta helteellä

Kesän alku on kotien pihoissa myyntidatan perusteella kiireistä aikaa. Taimien ja kesäkukkien myynti on nyt huipussaan. Viime kesän myyntidatan perusteella myös kasteluvälineiden myynti kolminkertaistui, samoin isojen ja pienten puutarhakoneiden.

– Ja koska kesäseuranamme on aina myös iniseviä kavereita, myös hyönteisverkkojen menekki moninkertaistuu, Päällysaho toteaa.

Hampurilaisherkkuja ja kevennystä kalalla

Entä millaiselta kesä ja helteet näyttävät meidän lautasillamme? Kunnon kesäkelit ovat grillauksen kulta-aikaa. Ykkösjuttu on satokauden helmi eli kotimainen varhaisperuna. Sen seuraksi ostetaan yhä enemmän kalaa kuten kirjolohta, kuhaa ja silliä.

– Kala on mitä trendikkäintä syötävää juuri nyt. Kalan myynti onkin peräti 20 prosentin kasvussa ja kesä varmasti vain kirittää myyntiä, valikoimajohtaja Antti Oksa S-ryhmän vähittäiskaupasta kertoo.

Grillissä paahtuvat yhä useammin hampurilaiset.

– Me suomalaiset innostuimme hampurilaisista jo muutama vuosi sitten ja tälle trendille ei näy loppua vaan päinvastoin, markkinoille tulee koko ajan uusia tuotteita, millä omaa hampparia voi tuunata oman näköiseksi ja makuiseksi, Oksa kertoo.

Hampurilaissämpylöiden valikoimaan on kesäksi tulossa uutuuksia, samoin burgerpihvien valikoimassa on mistä valita, niin lihaa syöville kuin kasvisvaihtoehdoista kiinnostuneille.

Perinteiset grillimakkarat ovat edelleen ykkösgrillituote. Mausteisemmat ja lihapitoisemmat makkarat kiinnostavat yhä enemmän, samoin raakamakkarat.

Kiireisimpien grillaajien mieliksi valikoimissa on tavallista pidempää kypsennystä vaativista ruhonosista esikypsennettyjä, nopeasti grillattavia versioita.

Vettä ja alkoholitonta kuohujuoma

Entä se vesi? Viime kevään ensihelteillä vesien myynti nousi yli 60 prosenttia ja ruuhkaa vesihyllyille povataan myös nyt alkaville helteille. Janojuomaksi ostetaan myös jääteetä, aloe vera -juomia sekä kookosvettä.

– Panimojuomien puolella kesän hitit löytyvät alkoholittomista juomista. Esimerkiksi holittomat kuohujuomat ovat tämän kesän hitti. Alkoholia sisältävien juomien kohdalla nyt kiinnostavat erikoismaut ja määrän sijaan panostetaankin laatuun, Antti Oksa kuvaa.