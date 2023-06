MUISTUTUS / Kutsu medialle: Robotit, droonit ja kamerat saapuvat sokerijuurikaspellolle

Merivaaralle miljoonatilaukset Ruotsista 23.5.2023 08:30:00 EEST | Tiedote

Suomalaisen Lojerin tytäryhtiö Merivaaran OpenOR-leikkaussaliohjausjärjestelmä on saavuttanut menestystä Ruotsin sairaaloissa. Ruotsin tytäryhtiö Merivaara AB on voittanut yli 90 prosenttia kilpailutuksista, joihin se on osallistunut OpenOR-järjestelmän kanssa. Räätälöitävän järjestelmän hyödyt on onnistuttu Ruotsissa tuomaan kokonaisvaltaisesti esiin ja käyttöön.