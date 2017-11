Muistutus mediatilaisuudesta: Miltä kännykkäbisneksen nousu ja tuho näytti Nokian huipulla? Tervetuloa tutustumaan uutuuskirjaan 22. marraskuuta

Professori Yves Doz haastatteli yli 20 Nokian ylintä johtajaa ja kahlasi läpi valtavan määrän taustamateriaalia. Syntyi kirja Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones, joka on analyyttinen kuvaus siitä, miten startup-henkinen pioneeriyhtiö kompastui ensin organisaatiouudistuksiin ja sisäisiin kiistoihin – ja jäi vasta sitten kilpailijoiden jalkoihin.

Aika: 22. marraskuuta 2017 klo 15–16.30

Paikka: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Istuntosali, Runeberginkatu 14-16, Helsinki. Nokian matkapuhelinliiketoiminnan tuhosta on usein syytetty Applea ja Android-puhelimia. Todellisuudessa vaikeudet alkoivat jo paljon ennen kuin sillä edes oli vakavasti otettavia kilpailijoita, osoittaa Aalto-yliopiston pitkäaikaisen yhteistyökumppanin professori Yves Dozin uutuuskirja Ringtone: Exploring the Rise and Fall of Nokia in Mobile Phones (Oxford University Press, 2017). Maineikkaan INSEADin johtamisen professorina työskentelevä Doz haastatteli kirjaansa varten yli 20 Nokian ylintä johtajaa, kuten Jorma Ollilaa ja Risto Siilasmaata sekä niin sanottua vanhaa Dream Teamia, eli Olli-Pekka Kallasvuota, Matti Alahuhtaa, Pekka Ala-Pietilää ja Anssi Vanjokea. Tämän lisäksi hän kahlasi läpi valtavan määrän taustamateriaalia. Kirja etenee kronologisesti, mutta jokaisen luvun lopussa Doz analysoi ajanjakson saavutuksia ja virheitä neljällä akselilla eli taitojen, organisaation, suhteiden ja tunteiden näkökulmasta. Nuori ja energinen johto veti 1990-luvulla matkapuhelinliiketoimintaa enemmän startupin kuin perinteikkään teollisuusyrityksen hengessä ja loi vahvan can do -kulttuurin, jossa syntyivät muun muassa kaikkien älypuhelinten äiti, Nokian kommunikaattori, sekä maailman ensimmäinen matkapuhelinkamera. Vaikeudet alkoivat 2000-luvulla, kun yrittäjyyshengen ja ketteryyden katoamisesta huolestunut johto päätti uudistaa organisaatiorakenteen. Matriisiin siirtymistä seurasi joukkopako johtoryhmästä, ongelmia keskijohdossa sekä sisäisiä jännitteitä, jotka myrkyttivät ilmapiirin ja jähmettivät tuotekehityksen – vakavin seurauksin. Tervetuloa kuulemaan ja kysymään kirjan keskeisistä havainnoista kirjailijalta itseltään 22. marraskuuta.

