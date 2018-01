MUISTUTUS: Presidentinvaalien tulosilta on historiallisessa Säätytalossa

Presidentinvaalien tulosilta medioille pidetään historiallisesti arvokkaassa Säätytalossa Helsingissä. Kahdeksan tiedotusvälinettä ja ulkoministeriö järjestävät vaalien ensimmäisen kierroksen tulosillan sunnuntaina 28.1.2018. Tilaisuuteen on kutsuttu kaikki presidenttiehdokkaat toimittajien haastateltaviksi.

Mahdollisen toisen kierroksen tulosilta pidetään samassa paikassa sunnuntaina 11.2.2018.

Turvajärjestelyiden takia tulosiltaan voivat osallistua vain ennakkoon akkreditoituneet toimittajat ja kuvaajat. Akkreditoitumislinkki on alla. Akkreditoituminen päättyy keskiviikkona 24.1.2018. Takaraja on ehdoton.

Ehdokkaita on pyydetty saapumaan Säätytaloon viimeistään klo 20.20. Sisääntulon yhteydessä he antavat lyhyet ovensuukommentit medialle. Tämän jälkeen he siirtyvät Ylen ja MTV:n tv-lähetyksiin haastateltaviksi. Lisäksi ehdokkaat ovat haastateltavina nettilähetyksissä. Tv- ja nettilähetysten välissä he vastaavat kirjoittavien toimittajien kysymyksiin.

Koska haastatteluita on runsaasti, järjestäjät sopivat haastatteluajoista etukäteen. Aikataulu lähetetään akkreditoituneille ennen vaalipäivää.

Huomaattehan, että tulosillassa ei voi striimata ilman, että asiasta on sovittu etukäteen.

Kirjoittavien toimittajien ja kuvaajien käytössä on työpisteitä ja langaton verkko. Lisäksi Säätytalossa on noin 40 työpistettä, joissa on kiinteä nettiyhteys. Nämä paikat on varattu ensisijaisesti tilaisuuden järjestäville medioille.

Järjestämme tulosiltaan akkreditoituneille mahdollisuuden tutustua tiloihin etukäteen. Lähetämme tarkemmat tiedot tutustumiskäynnistä myöhemmin.

Ulkomaisten toimittajien osalta järjestelyistä vastaa ulkoministeriö.

Tulosillan järjestävät Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet / KSF Media, Iltalehti, Ilta-Sanomat, Lännen Media, MTV, STT, Yle ja ulkoministeriö.

AKKREDITOITUMINEN TILAISUUTEEN

Akkreditoituminen tulosiltaan 28.1.2018 päättyy keskiviikkona 24.1. Takaraja on ehdoton.

HUOM. Ilmoittautuminen vaalien ensimmäisen kierroksen tulosiltaan toimii akkreditointina myös mahdollisen toisen kierroksen tulosiltaan 11.2.2018.

Akkreditoitua voi osoitteessa: https://www.webropolsurveys.com/S/58C4E66ACD3AD0CF.par

Henkilötunnuksia tarvitaan poliisin turvaselvityksiin.

Ilmoitattehan osoitteeseen piritta.rautavuori@stt.fi, jos akkreditoitumislinkissä on vikaa.