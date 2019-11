MUISTUTUS: Tervetuloa Otavan hyvinvointipressiin ke 4.12.2019 klo 9

Otava panostaa kirjallisuuden ja lukemisen edistämiseen 20.11.2019 14:02:11 EET | Tiedote

Kustannusosakeyhtiö Otavan kustannusjohtaja Minna Castrén on nimitetty Otavan kirjalliseksi johtajaksi ja Otavan Kirjasäätiön pääsihteeriksi 1.1.2020 alkaen. Näissä tehtävissä Castrén edistää kirjallisuuden ja lukemisen asemaa ja kehittää strategiaa kirja-alan elinvoimaisen tulevaisuuden tukemiseksi. Hän osallistuu Otavan yleisen kirjallisuuden kustannusohjelman rakentamiseen sekä vastaa kansainvälisten suhteiden kehittämisestä ja kirjallisuusviennin edistämisestä. Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtajaksi nimitetään samassa yhteydessä Antti Kasper 1.1.2020 alkaen. Kasper on työskennellyt Otavassa kaunokirjallisuuden osastopäällikkönä vuodesta 2011. Lasten- ja nuortenkirjojen kustannusjohtajaksi nimitetään Kaisu-Maria Toiskallio 1.1.2020 alkaen. Toiskallio on työskennellyt lasten- ja nuortenkirjojen osastopäällikkönä vuodesta 2018. Tietokirjallisuuden kustannusjohtajana jatkaa Eva Reenpää. Kustannusjohtajat ja kirjallinen johtaja raportoivat toimitusjohtaja Pasi Vainiolle. Lisätie