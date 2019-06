Muistutuskutsu: Hyppää Taigan siiville! Tervetuloa huikean uuden ratalaitteen mediatilaisuuteen!

Linnanmäen pitkäaikainen unelma, huikean elämyksellinen ratalaite Taiga on valmistumassa Linnanmäelle. Linnanmäki kutsuu toimittajat ja median edustajat Taigan mediatilaisuuteen maanantaina 17.6.2019 klo 12-14.

Linnanmäen Taiga -ratalaitetta on suunniteltu pitkään ja hartaasti. Taiga on vihdoinkin määrä avata tiistaina 18.6. ja meillä on ilo kutsua median edustajat ensimmäisten joukossa kokemaan Taiga jo maanantaina 17.6. klo 12.

Aloitamme tilaisuuden Peacock-teatterissa, jossa kerromme Taigan syntytarinaa ja esittelemme projektin kannalta tärkeimmät tahot. Tämän jälkeen kaikilla osallistujilla on mahdollisuus päästä kokemaan Taiga-matka henkilökohtaisesti.

Poikkeuksellisesti medialla on mahdollisuus ottaa Gopro-kuvaa matkasta, kun kameralla on todella kunnollinen kiinnitysmekanismi.

Paikka: Linnanmäen Peacock-teatteri(sisäänkäynti Linnanmäen huvipuiston pääportin tuntumassa)

Osoite: Tivolikuja 1, Helsinki

Aika: 17.6.2019

Klo: 12-14

Ilmoittautuminen: lomakkeella 12.6. mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!