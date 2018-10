Muistutuskutsu: Keskuskauppakamarin syysseminaari 8.10. - Tähtivieraana Jyrki Katainen

Mediakutsu: Keskuskauppakamarin syysseminaari - Tähtivieraana Jyrki Katainen 5.10.2018 15:30 | Tiedote

Keskuskauppakamari järjestää luottamushenkilöilleen syksyn kick off -seminaarin maanantaina 8.10.2018 ravintola Palacessa (Eteläranta 10). Seminaarissa vierailee puhumassa EU-komission työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Kataisen aihe on kauppapolitiikka muuttuvassa maailmassa. Kataisen puheenvuoro kuullaan klo 15:30-16:30. Tilaisuus on avoin tiedotusvälineiden edustajille. Pyydämme ennakkoilmoittautumista maanantaihin 8.10. klo 12 mennessä: viestintäpäällikkö Jenny Thuneberg (jenny.thuneberg@chamber.fi, 050-5911499).