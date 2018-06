Muistutuskutsu medialle: Pikaratikan mallikappale esillä Kaapelitehtaalla

Media kutsutaan tutustumaan Kaapelitehtaalla huomenna 14.6. avattavaan pikaratikkanäyttelyyn klo 14. Mediatilaisuudessa ajankohtaisia kuulumisia kertovat HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja Helsingin liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen. Tilaisuudessa on tavattavissa lisäksi asiantuntijoita kaikilta mukana olevilta tahoilta. Näyttely avautuu yleisölle klo 15.

Näyttelyssä Helsingin Kaapelitehtaalla voi tutustua pikaraitiovaunun mallikappaleeseen ja tuleviin raitiotiehankkeisiin 14.6.–20.6. Kaupunkilaiset voivat koeistua uuden vaunun penkit, tutustua ohjaamoon, antaa palautetta, päästä kartalle HSL:n tulevaisuuden liikennöintisuunnitelmista sekä tutustua mm. Raide-Jokeri- ja Kruunusillat-hankkeisiin sekä siihen, miten Helsinki kehittää alueitaan pikaraitioteiden äärellä.

Tulevaisuuden pikaratikka, Artic XL, on HKL:n uuden Artic-raitiovaunun isoveli. Uuden vaunun suunnittelun lähtökohtana on ollut asiakaslähtöinen palvelumuotoilu. Lapsiperheiden ja hitaasti liikkuvien tarpeet ovat olleet muotoilussa tärkeällä sijalla. Kaapelitehtaan näyttelyssä on esillä 1:1 mallikappale uuden vaunun etuosasta. Tässä muotoilun toimivuutta testaavassa mallikappaleessa näkyy myös uuden pikaratikan sinivihreä väri.

HSL tulee tilaamaan pikaratikan liikennöintiä lähivuosina uudelle, bussilinjan 550 korvaavalle raitiotieyhteydelle. Pikaratikalla ajetaan jatkossa myös Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon raitiotieyhteyttä. Molempien yhteyksien varrella kaupunki kasvaa ja kehittyy voimakkaasti.

HKL on tilannut uusia vaunuja kaikkiaan 29 kappaletta, ja ne valmistetaan Transtech Oy:n (osa tsekkiläistä Škoda Transportation Groupia) tehtaalla Kajaanin Otanmäessä. Ensimmäinen prototyyppivaunu, jolla liikennöintiä testataan, tulee kantakaupungin raitioliikenteeseen koeajoon jo ensi vuonna.

Pikaratikkanäyttely Kaapelitehtaalla tarjoaa harvinaisen tilaisuuden tutustua uusien liikenneyhteyksien ja niiden vauhdittamien aluerakennushankkeiden kokonaisuuteen. Näyttelyn toteuttavat yhteistyössä HKL, HSL, Raide-Jokeri-hanke, Kruunusillat-hanke, Helsingin kaupunki sekä Transtech Oy.

Näyttely on avoinna arkisin 11–19 ja viikonloppuna 12–16. Näyttely avataan yleisölle 14.6. klo 15. Avajaispäivänä kiinnostuneiden on mahdollista tavata suunnittelijoita, kysellä, antaa palautetta ja kuulla asiantuntijaesittelyitä. Avajaisissa paikalla on myös joukkoliikennemaskotti Välkky ilahduttamassa lapsia ja lapsenmielisiä.