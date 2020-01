MUISTUTUSKUTSU MEDIALLE: Sijoittakaa, suomalaiset

TYÖ MERKITSEE SUOMALAISILLE RAHAA 18.11.2019 06:00:00 EET | Tiedote

Tärkein työn merkitys suomalaisille on raha. 65 prosentille työ merkitsee paljolti keinoa rahoittaa vapaa-aikaa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Toiseksi tärkein työn merkitys suomalaisille on velvollisuus: 55 prosenttia katsoo, että työ on jokaisen yhteiskunnan jäsenen velvollisuus.