Muistutuskutsu medialle tiistaina 1.12: Talous digitalisoituu – miten se vaikuttaa verotukseen?

Talouden digitalisoitumisen seurauksia Suomessa tarkastelevan tutkimushankkeen tulokset julkistetaan tiistaina 1.12.20 klo 10. Tuloksia käydään tarkemmin läpi sen jälkeen alkavassa Digi+Vero-webinaarissa. Mukana Aki Kangasharju, Heli Koski, Jyrki Ali-Yrkkö ja Tarmo Valkonen Etlasta sekä Markku Heikura Verohallinnosta.

Useissa kansainvälisissä vertailuissa Suomi on nostettu digitalisaation kärkimaaksi. Digitalisaation potentiaali talouskasvun lähteenä onkin merkittävä ja kasvutrendeillä on vaikutusta myös verotulojen koostumukseen ja määrään. Digitalisaatio voi kasvattaa pääomatulojen osuutta kansantulosta, ja tällöin korostuu valtioiden kyky verottaa voittoja niissä maissa, joissa arvo on luotu. Euroopan arvonlisäverojärjestelmää kehitetään parhaillaan niin, että tuotteita verotettaisiin maissa, joissa niitä käytetään tai kulutetaan.

Talouden digitalisoitumisen seurauksia Suomessa tarkastelevan tutkimushankkeen tulokset julkistetaan tiistaina 1.12.20 klo 10.

Tuloksia käydään tarkemmin läpi sen jälkeen alkavassa Digi+Vero-webinaarissa.

Aika: Tiistaina 1.12.2020 klo 10.30–11.30

Paikka: Zoom

Ilmoittautuminen maanantaihin 30.11. klo 10 mennessä oheisen linkin kautta

Tilaisuuden alustava ohjelma:

10.30 Tilaisuuden avaus / Viestintäjohtaja Tytti Sulander , ETLA

, ETLA 10:30–10.35 Tervetuloa / Toimitusjohtaja Aki Kangasharju , ETLA

, ETLA 10.35–10.50 Hankkeen esittely ja yleiskuva talouden digitalisoitumisesta / Tutkimusjohtaja Heli Koski , ETLA

, ETLA 10.50–11.00 Digitaalitalouden koko Suomessa / Tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö , ETLA

, ETLA 11.00–11.10 Digitalisaation vaikutukset verotukseen / Tutkimusneuvonantaja Tarmo Valkonen , ETLA

, ETLA 11.10–11.20 Globaalin liiketoiminnan muutos ja verokertymä / Pääjohtaja Markku Heikura , Verohallinto

, Verohallinto 11.20–11.30 Keskustelua ja kysymyksiä

Lämpimästi tervetuloa!

Osallistumislinkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille maanantaina 30.11.

The Size of the Digital Economy in Finland and Its Impact on Taxation -tutkimuksen on rahoittanut EU:n Rakenneuudistusten tukiohjelma. Tutkimuksen ovat toteuttaneet Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ja PwC EU Services EEIG yhteistyössä Euroopan komission Rakenneuudistusten tuen pääohjelman kanssa. Koko tutkimus on luettavissa Etlan nettisivuilla 1.12. klo 10.