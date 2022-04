Muistutuskutsu medialle: Työelämä ja työmarkkinat Helsingin seudulla – Kauppakamarin toimialakatsaus julkistetaan 6.4.2022

Mikä on yritysten suhdannekuva? Jatkaako työllisyys voimakasta kasvuaan Helsingin seudulla? Mitä trendejä näkyy osa-aikaisissa työsuhteissa? Minkälaisia muutoksia on tapahtunut eri ikäisten työllistymisessä? Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksen erityisteemana on työelämä ja työmarkkinat.

Median edustajat ovat tervetulleita Helsingin seudun kauppakamarin vuoden 2022 ensimmäisen toimialakatsauksen julkistamistilaisuuteen keskiviikkona 6. huhtikuuta klo 11–11.45. Tilaisuutta voi seurata striimillä. Helsingin seudun kauppakamarin toimialakatsauksessa erityisteemana on työelämä ja työmarkkinat. Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen esittelee suhdannekuvaa ja Ukrainan sodan vaikutuksia Helsingin seutuun. Toimialakatsauksen erityisteemaa esittelee Kaupunkitutkimuksen toimitusjohtaja Seppo Laakso ja työmarkkinoiden nykytilaa ja lähitulevaisuutta arvioi Eilakaislan toimitusjohtaja Erika Ehrnrooth.

Ilmoittautuminen Pyydämme median etukäteisilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen tiina.tikander@helsinki.chamber.fi tiistaihin 5.4.2022 klo 12 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään erillinen osallistumislinkki tapahtumaa edeltävänä päivänä. Julkaisemme toimialakatsaustiedotteen keskiviikkona 6.4.2022 klo 12.



Helsingin seudun kauppakamari toteuttaa toimialakatsauksen neljä kertaa vuodessa yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA Oy:n kanssa. Katsauksissa käsitellään Helsingin seudun keskeisiä teemoja mm. liikennettä, asuntotuotantoa ja väestökehitystä. Tilaisuuteen voi ilmoittautua myös Kauppakamarikaupassa.

