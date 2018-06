Muistutuskutsu mediatilaisuuteen to 14.6. klo 14.00

Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskus on psykiatrinen poliklinikka, jonka kolme moniammatillista tiimiä tarjoaa arviointia, hoitoa ja kuntoutusta erilaisille potilasryhmille. Kidutettujen kuntoutus palvelee pakolaistaustaisia, kidutuksen seurauksena vaikeasti traumatisoituneita aikuisia ja heidän perheenjäseniään. Lasten ja nuorten työryhmän ensisijaisia asiakkaita ovat kiintiöpakolaisina tulleet alle 24-vuotiaat, vaikeasti traumatisoituneet lapset ja nuoret perheineen. Sotatraumatisoituneiden kuntoutus tutkii ja tekee hoidontarpeen arviointeja aikuisille sodan ja pakolaisuuden traumatisoimille kiintiöpakolaistaustaisille pakolaisille. Kidutettujen kuntoutusta rahoittaa STEA, lasten ja nuorten toimintaa sekä sotatraumatisoituneiden kuntoutusta EU:n turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto.

Helsingin Diakonissalaitos (HDL) on yleishyödyllinen säätiö, rohkea ihmisarvon puolustaja. Autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään. Tuotamme yhdessä tytäryrityksemme Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaittemme arkea. Työmme tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus arvokkaaseen elämään. Yhteiskunnallisessa konsernissamme työskentelee yli tuhat ammattilaista ja yli kaksi tuhatta vapaaehtoista. Toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla toteutamme perustehtäväämme, työtä ihmisarvoisen huomisen puolesta.