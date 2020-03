Muji-myymälän kevät on täynnä kiinnostavia tapahtumia, raikkaita värejä ja herkullisia makuelämyksiä

Muji lanseeraa Tuottajatori-tapahtumasarjan, joista ensimmäinen tuo suomalaiset ruokatoimijat yhteen 20.–29. maaliskuuta. Muji-ravintolan uudessa menussa tarjolla on muun muassa käsintehtyä sushia. Kevät- ja kesämallisto huokuu raikkautta ja keveyttä.

Japanilaisen lifestyle-ketju Mujin Euroopan suurin myymälä on palvellut asiakkaita Helsingin Kampissa nyt neljä kuukautta. Myymälätoiminnan lisäksi Muji on järjestänyt kaupassa useita erilaisia tapahtumia, jotka saavat jatkoa kuluvan vuoden aikana.

Muji käynnistää maaliskuun viimeisellä viikolla Tuottajatori-tapahtumasarjan, jonka ajatuksena on auttaa paikallisia pientuottajia ja käsityöläisiä. Ensimmäisen Tuottajatorin teemana on ruoka ja se järjestetään 20.–29. maaliskuuta. Mujin liikkeeseen saapuu viikon aikana noin 25 pientuottajaa esittelemään ja myymään tuotteitaan. Osa tuotteista on mahdollista ottaa pysyvästi Mujin valikoimaan.

“Tuottajatorit ovat meille iso harppaus paikallisen yhteistyön kehittämisessä. Yhteistöiden kautta pystymme auttamaan pieniä toimijoita ja lyhentämään lähiruoan matkaa tuottajalta asiakkaiden ruokapöytään,” kertoo Muji Finlandin maajohtaja Toshihiko Tanaka.

Vuoden 2020 aikana järjestetään yhteensä neljä Tuottajatoria eri teemoilla.

Mujin taidegalleriaan avautuu kesä-heinäkuun vaihteessa uusi näyttely, jossa nähdään japanilaisen taiteilijan Haruka Misawan teoksia. Misawa on tunnettu erityisesti vedenalaisista maailmoistaan, joissa uiskentelevat oikeat kalat. Huippusuositun miniatyyritaiteilijan Tatsuya Tanakan näyttelyä voi käydä ihailemassa Mujin galleriassa vielä kevään ajan.

Lisätiedot tulevista tapahtumista päivitetään Muji Finlandin Facebook-sivuille.

Muji-myymälän ruokaosasto monipuolistuu

Euroopan ensimmäinen Muji-ravintola saa ensi viikolla uuden menun, jossa on tarjolla myös japanilaista makumaailmaa. Listalta tulee löytymään muun muassa tuoretta käsintehtyä sushia, johon on haettu oppeja Japanista asti.

“Lähetimme yhden kokeistamme opintomatkalle Japaniin, jotta pystymme tarjoamaan mahdollisimman autenttista japanilaista sushia. Tarjolla on myös muita japanilaisia herkkuja”, Tanaka jatkaa.

Myös kaupan ruokaosaston valikoima laajenee kymmenillä uusilla tuoretuotteilla ja lähiruoalla. Osastolta löytyy kaikenlaista aina kaurajogurtista, luomukaritsan lihaan ja maalaistilan voihin. Lisäksi myyntiin tulee Herttoniemessä cityviljeltyjä kasviksia, kuten wasabin versoja, paksoita ja tuoretta shisoa.

Kevään ja kesän mallistossa panostetaan tyyliin ja mukavuuteen

Uudessa kevät- ja kesämallistossa näkyy Mujin periaate suunnitella kestäviä ja ajattomia tuotteita, jotka palvelevat käyttäjäänsä pitkään.

“Uuden malliston värimaailma on raikas ja maanläheinen. Materiaaleina on käytetty puuvillaa sekä pellavaa. Lisäksi malliston petivaatteissa on käytetty Mujille uutta materiaalia Lyocellia, joka tuntuu ihanan viileältä ihoa vasten. Uuden malliston astiat ovat myös kauniin klassisia ja niitä voi helposti yhdistellä monenlaiseen astiastoon”, Tanaka sanoo.

Kuvia ja lisätietoja löytyy täältä.