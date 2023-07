Muotibrändit Cropp ja House Kauppakeskus Myllyn uusimmat tulijat

Cropp, House ja Sinsay ovat tämän hetken trendikkäimpiä eurooppalaisia muotibrändejä. Niiden takana on puolalainen LPP Group, ja Myllyn liikkeet ovat konsernin ensimmäiset avaukset koko Lounais-Suomessa. Torstaina avattavat liikkeet löytyvät Myllyn 2. kerroksesta.

– Sinsayn myymälän avaus oli yksi onnistuneimmista koko LPP Finlandin historiassa. Olemme olleet todella tyytyväisiä Sinsayn alkutaipaleeseen Myllyssä – myymälä on noussut heti Suomen myyntien kärkisijoille ja uskomme, että sama tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Kävijöitä on riittänyt todella paljon ja meidät on otettu hyvin vastaan niin asiakkaiden kuin kauppakeskuksenkin puolelta, kertoo LPP Finlandin Country Manager Seija Leppihalme.

Croppin ja Housen asiakaskunta koostuu suurimmalta osin nuorista aikuisista. Leppihalme kuvailee, että House yhdistelee trendejä rentoon tyyliin, kun taas Cropp on tyyliltään enemmän streetwear-vaikutteinen ja ammentaa nykykulttuurista ja -musiikista. Croppin valikoimaan kuuluvat myös kengät.

– On upeaa, että niinkin suosittu kansainvälinen konserni kuin LPP Group on halunnut avata Myllyssä peräti kolme eri brändimyymälää. Se kertoo Myllyn vankasta asemasta ja suosiosta sekä asiakkaiden että kumppaneiden keskuudessa, iloitsee Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Mari Hantula, toimitusjohtaja, Kauppakeskus Mylly, p. 050 441 9394, mari.hantula@kauppakeskusmylly.fi

Seija Leppihalme, Country Manager, LPP Finland, p. 040 173 2012, seija.leppihalme@lpp.fi

Kauppakeskus Mylly on maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus. Varsinais-Suomen suurimpana se palvelee liki viittä miljoonaa kävijää vuosittain. 150 liikettä, 3 000 autopaikkaa ja 91 000 m2 takaavat alueen kattavimman liike- ja palveluvalikoiman. www.kauppakeskusmylly.fi

LPP Group on puolalainen perheyritys, joka on toiminut Puolassa ja sen ulkopuolella jo 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä LPP on yksi nopeimmin kasvavista vaatealan yrityksistä Keski- ja Itä-Euroopassa. Sinsayn, Croppin ja Housen lisäksi LPP hallinnoi myös Reserved- ja Mohito-brändejä. Kaikkien viiden brändin tarjontaa on saatavilla maailmanlaajuisesti lähes 40 markkina-alueella. Yrityksellä on yli 1 700 myymälää sekä brändikohtaiset verkkokaupat. www.lpp.com/en