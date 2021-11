Muotisuunnittelija Anne-Mari Pahkala on Samujin uusi pääsuunnittelija - “Näen Samujin tulevaisuuden valoisana”

Pahkala on valmistunut vaatemuotoilijaksi vuonna 2007, minkä jälkeen hän on kerryttänyt kokemusta työskentelemällä yrittäjänä muoti- ja vaatetusalalla laaja-alaisesti Suomessa ja Italiassa. Pahkala on vaatettanut lukuisia kotimaisia julkisuuden henkilöitä politiikan vaikuttajista näyttelijöihin. Suunnittelijan uniikkeja luomuksia on usein nähty esimerkiksi Linnan juhlien kutsuvieraiden yllä.

Suunnittelutyön kulmakiveksi Pahkala nimeää vuoropuhelun asiakkaan kanssa. “Asiakaslähtöisyys on tärkeä arvo designfilosofiassani. Haluan toivottaa kaikki Samujin asiakkaat ja fanit tervetulleeksi tekemään uutta matkaa yhdessä kanssamme. ”Pahkala ajattelee asiakaslähtöisyyden korostuvan vaatealalla yhä vahvemmin tulevaisuudessa. ”Yhteenkuuluvuuden rakentaminen brändin ja sen asiakaskunnan välillä sekä olemassaolevien asiakassuhteiden syventäminen ovat minulle ensiarvoisen tärkeitä teemoja”, Pahkala sanoo.

Pahkala näkee Samujin brändissä paljon yhteneväisyyksiä oman suunnitteluideologiansa kanssa.”Myös oman designfilosofiani kärkipaikalla on vahvasti vastuullisuus, materiaalilähtöisyys ja laadukas aikaa kestävä design”, Pahkala kertoo. ”Tärkeitä arvoja työssäni ovat lisäksi naiseuden tarina ja historia, tasa-arvo ja itsensä toteuttaminen – nämä kaikki samat teemat ovat olleet ja tulevat olemaan osana kaunista Samuji-tarinaa.”

Jaetun arvomaailman lisäksi Pahkala samaistuu brändiin pelkistetyn estetiikan ja luonnonläheisyyden kautta. ”Minua kiehtoo harmonia, jossa minimalismi yhdistyy leikkisyyden, tilan ja valon kanssa. Myös luonto ja sen monitasoisuus ovat minulle tärkeitä elementtejä ja inspiraation lähteitä.”

Pahkala uskoo jatkuvaan kehitykseen ja uuden oppimiseen. ”Minua inspiroi muutos, sen mahdollisuudet ja tulevaisuus”, suunnittelija sanoo. ”Ympäristömme on globaalisti tilassa, jossa moni asia hakee muotoaan ja montaa asiaa rakennetaan uudelleen. Muotoilu on osa ympäristöä - kun ympäristö muuttuu, se vaikuttaa myös ihmisyyteen. Tämä kiehtoo minua valtavasti juuri nyt.”

Muutos on kannustanut Nosh Companya laajentamaan liiketoimintaansa. ”Toimintaympäristömme on muuttumassa nopeasti. Digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia ja suomalainen vastuullinen design saa tällä hetkellä paljon huomiota kansainvälisesti. Tunnistamme Samuji-brändin huippupotentiaalin ja olemme todella iloisia siitä, että Anne-Mari on kanssamme rakentamassa brändin tulevaisuutta,” kommentoi Nosh Companyn perustaja ja kaupallinen johtaja Hanna Rannila.

Samujin emoyhtiön Nosh Companyn toimitusjohtaja Antti Järvinen on suunnittelijanimityksestä ja brändin uusista vaiheista innoissaan. ”Katsomme uteliaina ja odottavaisina kohti tulevaa”, Järvinen kommentoi. ”Olemme tiimin kanssa tehneet perusteellista pohjatyötä Samuji-brändin ydinarvojen ja tavoitteiden kirkastamiseksi ja uuden suunnittelijan nimitys tuntuu tälle työlle luonnolliselta jatkeelta.”

Samuji-brändin omistaa suomalainen vaatealan yritys Nosh Company Oy. Noshin omistama itsenäinen tytäryhtiö Samuji Oy vastaa brändin liiketoiminnasta. Nosh Company Oy osti Samuji-brändioikeudet vuoden 2021 kesäkuussa, kun oikeudet aiemmin omistanut yhtiö ajautui konkurssiin.

Nosh Company Oy on perustettu vuonna 2009. Yritys tunnetaan vastuullisesti valmistetuista ja laadukkaista naisten-, miesten- ja lastenvaatteistaan. Nosh Company Oy:n liikevaihto vuonna 2020 oli 12,28 miljoonaa euroa ja liikevoitto 730 000 euroa.