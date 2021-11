Mur-karhun metsästä kertova lastenkirja innosti Olavi Uusivirran säveltämään uuden laulun

Happosen ja Vaskon Mur-karhusta kertova kirjasarja saa jo viidennen osansa, kun iltasatukirja Mur ja metsän ilta – iltasatuja isoille ja pienille (Tammi) on juuri julkaistu. Pienen Mur-karhun lisäksi salaviisaisssa saduissa esiin pääsevät muiden muassa tuulihaukka joka on lakannut lentämästä, hirvi joka ei uskalla astua metsänreunan yli sekä susi jota kuun valo häikäisee. Mur-karhu ottaa myös hienovaraisesti kantaa metsäluonnon ja sen sukupuuton uhkaamien lajien puolesta. Kirja ei saarnaa, mutta näyttää lapselle ja kirjaa lukevalle aikuiselle metsän arvon. Mur-kuvakirjoja on kiitetty niiden syvän filosofisesta otteesta, faabelimaisesta viisaudesta ja monitulkintaisuudesta, ja ne puhuttelevat yhtä lailla niin lasta kuin aikuista lukijaa.

Mur ja sen kuvaama suomalainen luonto ihastuttaa myös ulkomailla. Sarjan ensimmäisen osan oikeudet on myyty jo viiteentoista maahan, uusimpana Armeniaan.

Kirjan kuvittanut Anne Vasko on parhaillaan arvostetun, kansainvälisen Astrid Lindgren Memorial -palkinnon ehdokkaana. Hän on taiteilija ja kuvittaja, joka on luonut visuaalisen maailman lukuisiin niin omiin kuin muiden kirjoittamiin lastenkirjoihin. Vaskon kollaasikuvitukset ammentavat suomalaisesta luonnosta ja luovat Mur-tarinoihin taianomaisen tunnelman. Kaisa Happonen on monialainen lasten- ja nuortenkirjailija. Hän hallitsee huippuunsa hiotun kuvakirjakerronnan sekä erilaiset digitaaliset tarinankerronnan muodot. Happosen kirjailijanääni kumpuaa aidosti ja vahvana tavoittaen aina jotakin olennaista ihmisenä olemisesta.

Levy-yhtiö Universalin julkaiseman Olavi Uusivirran ja Ringa Mannerin kappaleen voit kuunnella tästä linkistä.