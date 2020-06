Museoalan ammattiliitto: Korona vähensi museoalan kesätöitä

Museot ovat toipumassa koronasta poikkeusjärjestelyin. Kevään sulku ja leikkautuneet lipputuotot näkyvät nyt varovaisuutena palkata kesätyöntekijöitä.

Museoalan ammattiliiton mukaan kevään ja kesän koronapandemia näkyy sekä opiskelijoiden että muun museoalan määräaikaisen työvoiman työtilanteessa kasvaneena epävarmuutena.

- Moni opiskelija on jäänyt kokonaan ilman kesätyötä, rekrytointeja on keskeytetty ja jopa aiemmin sovittuun on voinut tulla muutosta, kertoo järjestökoordinaattori Heta Hedman Museoalan ammattiliitosta.

- Olemme perinteisesti keväisin seuranneet museoalan kesätyöilmoituksia. Tänä keväänä museot rekrytoivat vähemmän, mutta avoinna olleiden työpaikkojen palkkaus on ollut suositusten mukainen. Siitä pisteet museoille, Hedman sanoo.

Museoalan opiskelijoiden ahdinko näkyy liiton jäsenneuvonnassa.

- Normaalioloissa liittomme kehottaa opiskelijoita hakeutumaan alan töihin kesäksi. Nyt museotyötä on niukemmin tarjolla, joten tänä kesänä voi olla sopiva hetki etsiä työtä, jota ei normaalisti tulisi kokeilleeksi, pohtii Museoalan ammattiliiton hallituksen opiskelijajäsen, arkeologiaa opiskeleva Jaakko Ervasti.

- Työnhaussa on nyt korostunut aivan erityisellä tavalla oma aktiivisuus: nyt jos koskaan on tärkeää uskaltaa avata suunsa ja olla ennakkoluuloton erilaisten töiden suhteen. Lopulta kaikenlainen työkokemus on eduksi. Hyödyllistä kokemusta voi kerryttää myös esimerkiksi järjestö- tai vapaaehtoistoiminnasta.



- Toimeentulon kannalta myös opiskelu kesän aikana voi olla kannattava ajatus. Kesä on hyvää aikaa esimerkiksi kurssien suorittamiseen tai opinnäytetyön valmistelemiseen.

- Koronapandemian vuoksi myös itselläni peruuntuivat kesälle suunnitellut työt museoalalla. Niiden tilalle on tullut muun muassa perheen auttamista ja oman gradun työstämistä, Oulun yliopistossa arkeologiaa opiskeleva Jaakko Ervasti kertoo.

Museoiden koronasulku

vei monelta työn

Museot aukenivat kesäkuussa reilun kahden kuukauden sulun jälkeen poikkeusjärjestelyin. Turvavälien säilymiseen, korostettuun hygieniaan ja erilaiseen suojautumiseen panostetaan. Monet museot rajoittavat hallituksen ohjeistuksen mukaisesti sisälle pääsevän yleisön määrää ja yleisötapahtumia.

Museoalan ammattiliiton koronakyselyn mukaan moni museoammattilainen pystyi koronasulun aikana jatkamaan omaa työtään etänä. Joissain museoissa uudelleenorganisoitiin töitä siten, että asiakaspalvelutehtävissä työskenteleville osoitettiin muita tehtäviä.

- Monelta jäseneltämme loppuivat kuitenkin työt keväällä kuin seinään. Työttömyyskassasta päivärahaetuutta saavien jäsentemme määrä hyppäsi maaliskuusta kesäkuun alkuun 28 prosenttia. Ero viime vuoden kesäkuun alkuun on vielä dramaattisempi, työttömiä museoalan jäseniä oli nyt kesäkuun alussa 50 prosenttia enemmän, kertoo Museoalan ammattiliiton toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä.

- Asiakaspalvelutyötä tekevät, oppaat ja keikkaluonteista työtä tekevät ovat koronakyselymme mukaan kärsineet eniten museoiden sulkeuduttua yleisöltä. Niukan kevään jälkeen valitettavasti myös kesä näyttäytyy tälle ryhmälle epävarmana.

Museoalan ammattiliiton koronakyselyyn vastanneista noin puolet koki poikkeustilanteella olleen vaikutusta myös työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Koronaepidemian koetaan aiheuttaneen ahdistusta, pelkoja, epävarmuutta, toivottomuutta sekä stressiä. Osa ahdistuksesta liittyy työpaikan säilymiseen ja toimeentuloon, mutta myös pelkoon terveydestä ja hyvinvoinnista uudenlaisen pandemian äärellä.

- Korona-aika on kuormittanut ja kuormittaa edelleen alamme ammattilaisia ja opiskelijoita niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Lähtökohtaisesti varsinkin opiskelijat ja muut asiakaspalvelutyöntekijät ovat haavoittuvaisessa tilanteessa museoalan työmarkkinoilla, Hedman, Mäkelä ja Ervasti summaavat.

Museoalan ammattiliitto ja Akavan Erityisalat jatkavat kampanjointia museoalan palkkojen edistämiseksi tunnisteella #alanarvostus. Korkeakoulutetut ammattilaiset tulee saada pois palkkakuopasta.

Museoalan ammattiliiton koronakysely toteutettiin 26.3.–14.6.2020. Kyselyyn vastasi 167 museoalan ammattilaista.

