Museoalan Teemapäivillä pohditaan kestävän tulevaisuuden rakentamista 

Museoviraston vuosittaiset Museoalan Teemapäivät järjestetään tänä vuonna maksuttomana verkkotapahtumana maanantaina 26.10. teemalla ”Suunnan muutos”. Tämän vuoden teema jatkaa viime syksyn seminaarin keskustelua tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksesta sekä siitä, mitä museot voivat tehdä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tapahtumaan on ilmoittautunut ennätysmäärä yleisöä. Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan Museoalan Teemapäiville!

Ohjelma ja puhujat

Osio 1: Näkökulmia maailman tilaan klo 10–11.30

Maailma on jatkuvassa muutoksessa. Yllättävät ja nopeat muutokset ja kriisit vaikuttavat maailmassa niin organisaatioiden toimintaan kuin ihmisten arkeen. Millaisessa maailmassa elämme tällä hetkellä? Onko nyt oikea hetki rakentaa vastuullista tulevaisuutta?

Teemapäivien ensimmäisessä osiossa kuullaan kolme asiantuntijanäkökulmaa maailman tilaan. Suomen Ympäristökeskuksen Riikka Paloniemi käsittelee kestävän käyttäytymisen muutosta yksilöiden, ryhmien ja käytäntöjen näkökulmasta. Tulevaisuuskoulun Otto Tähkäpää pohtii puheenvuorossaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien merkitystä muuttuvassa maailmassa. Lotta Toivonen Sitralta tarkastelee digitalisaation kestävää hyödyntämistä teknologioiden ympäristövaikutuksia kuvaavan tiedon kautta.

Moderaattorina toimii Luomuksesta Anni Granroth, jonka vetämässä loppukeskustelussa tarkastellaan osiossa nousseita ajatuksia museokentän näkökulmasta.

Osio 2: Toiminta nyt! klo 12.45–14.35

Muutokset pakottavat myös museot löytämään uusia, kestäviä toimintatapoja. Nyt on oikea hetki rakentaa kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta. Mitä konkreettista museot voivat tehdä tulevaisuuden eteen? Millaiset vaikuttamismahdollisuudet museoilla on? Mitä museoiden pitäisi tehdä toisin?

Seminaarin toinen osio koostuu neljästä dialogista, joissa kurkistetaan käytännön toimiin, joita kulttuuriorganisaatioissa on jo tehty kestävämmän tulevaisuuden eteen.

Mikä on Kansallisgallerian kehittämä Vihreä kädenjälki -työpaja ja minkälaisia kokemuksia Espoon modernin taiteen museo EMMAlla menetelmästä on? Minkälaista uutta osaamista IHME Helsingin, Framen, HIAPin ja Mustarindan palkkaama ekokoordinaattori on tuonut alalle? Miten Kansallismuseossa ja Kansalliskirjastossa on huomioitu erilaisten digitaalisten palveluiden ja digitointien kestävyys? Kuinka kulttuuriperintö valjastetaan ilmastovaikuttamisen välineeksi, esimerkkeinä Tuusulan museon Luminaari- ja Protect Our Winters Finland ry:n Pelastetaan talvet -hankkeet?

Moderaattori Heikki Häyhä Metropoliasta haastaa keskustelijoita ja yleisöä miettimään muutosta.

Osio 3: Unelmia tulevaisuudesta klo 15.15–16.45

Tulevaisuus tulee väistämättä olemaan erilainen, mutta voisiko se olla parempi kuin nykyhetki. Millaista tulevaisuutta me museoissa haluamme rakentaa? Millainen olisi hyvä ja merkityksellinen tulevaisuus? Mitä voisimme tehdä sen rakentamisen eteen?

Seminaarin viimeisessä osiossa kuullaan kaksi innostavaa keynote-puheenvuoroa. Hilary Jennings Happy Museumista tuo kansainvälistä näkökulmaa museoiden roolista kestävän kehityksen edistämisessä. Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta ohjaa ajatukset hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Osiota moderoi Mari Viita-aho Helsingin yliopistosta.