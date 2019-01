Museoiden kävijämäärät kasvoivat maltillisesti

Museovirasto on tänään julkaissut alustavat vuoden 2018 museotilastot. Niiden mukaan Suomen ammatillisissa museoissa kävi 7,127 miljoonaa kävijää, mikä on 47 000 käyntiä (0,7 %) enemmän kuin edellisenä vuonna.

Museoiden kävijämäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa vuodesta 2015 alkaen. Vuosina 2011–2015 kävijöitä oli noin viisi miljoonaa vuodessa, vuonna 2016 kävijöitä oli yli kuusi miljoonaa ja vuonna 2017 ylitettiin seitsemän miljoonan kävijän raja.

Vuonna 2018 museoista puhuttiin paljon ja esillä oli erityisesti elokuun lopussa avattu Amos Rex ja sen suuren suosion saanut avajaisnäyttely.



– Tästä huolimatta museoiden kävijämäärien kasvu taittui muutaman vuoden voimakkaasti kasvusta maltilliseen nousuun. Kasvukulman laskuun vaikuttaa oletettavasti myös se, että viime vuonna museot vetivät hieman henkeä tapahtuma- ja näyttelyinvestoinneissa itsenäisyyden juhlavuoden hulinoiden jälkeen, pohtii lukuja Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Ilmaiskäyntien määrät kasvoivat eniten



Museotilaston mukaan maksullisten kävijöiden määrä laski ja ilmaisten kävijöiden suhteellinen määrä lähti jälleen kasvuun.

– Eroa edellisiin vuosiin on se, että kasvu tuli ilmaisten kävijöiden kautta. Nyt ilmaiskävijöitä on 51 prosenttia kaikista kävijöistä. Kasvun taustalla on museoiden ilmaispäivien ja ilmaisten museoiden määrän kasvu, Levä jatkaa.





Museokortin rooli maksuvälineenä kasvaa



Museokorttikävijöiden osuus maksullisista kävijöistä nousi kolme prosenttia eli 28 prosenttiin. Museokorttikävijöiden kokonaismäärä kaikista kävijöistä oli 13 prosenttia.

– Museokortin rooli museokäyntien maksuvälineenä kasvaa. Samaan aikaan kun Museokortilla maksettujen käyntien määrä kasvoi 80 000 käynnillä, yksittäin myytyjen pääsylippujen määrä laski 131 000. Museokortti on selkeästi lunastanut paikkansa museokävijöiden lompakossa, Levä toteaa.



Kun museokäyntien vahva kasvu alkoi vuonna 2015, museossa pohdittiin, että onko kyse kysyntäpiikistä ja kävijämäärät palaavat 2000-luvun alkuvuosien 4–5 miljoonan tasolle. Kasvun jatkuminen on selkeä merkki, että kyse ei ole kysyntäpiikistä vaan selkeästä muutoksesta, jossa kävijämäärät ovat tällä hetkellä asettumassa 7–8 miljoonaan kävijän tasolle.

Vuoden 2018 alustavat tilastot löytyvät Museoviraston sivuilta ja aiempien vuosien kattavat tilastot Museotilasto-sivulta. Lisätietoja löytyy myös Museoviraston tiedotteesta.