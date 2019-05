Museoiden keväisellä tapahtumaviikolla ohjelmaa yli sadassa museossa

Museoviikkoa vietetään ensi viikolla 13.–19.5. eri puolilla Suomea yli sadassa museossa. Moniin museoihin on vapaa pääsy ja tarjolla on monenlaista ohjelmaa, tempauksia tai näyttelyiden avajaisia. Museoviikon alue- ja päiväkohtaiset ohjelmat löytyvät kätevästi museoviikko.fi-kalenterista.

Museoviikon aloittaa maanantaina 13.5. Kansallismuseon livestriimattu opastus: Keskiaikaista kiertotaloutta. Opastus käsittelee kestävää materiaalista kulttuuria keskiajalta alkaen.

Aboa Vetus & Ars Novassa, Turussa järjestetään Arkeologinen ilmiöviikko, joka toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston Mullankaivajat-avustuksella. Ohjelma on kouluille maksutonta.

Cultura-säätiön Museoviikko-ohjelmassa Art-mediation-kurssin opiskelijat kutsuvat dokumenttiteatterin elementtejä sisältävälle kävelykierrokselle Pasilaan, Helsinkiin.

Virtain perinnekylässä Rajalahden talomuseon pihapiirissä olevien aittojen pärekatot tehdään Museoviikolla. Tapahtumaa voi tulla katsomaan ja myös osallistumaan – ota oma vasara mukaan.

Kansainvälistä museopäivää juhlitaan lauantaina 18.5.

Kansainvälistä museopäivää on vietetty museoissa ympäri maailmaa vuodesta 1977. Tämän vuoden teema on Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition.

Lappeenrannan Linnoituksen museoissa vietetään Museoiden yötä. Etelä-Karjalan museo ja Lappeenrannan taidemuseo ovat avoinna klo 15–23 ja museoihin vapaa pääsy. Illan aikana on ohjelmaa sekä perheille että aikuisille.

Riihimäellä Suomen lasimuseoon on vapaa pääsy koko päivän iltakymmeneen saakka. Lasimuseossa järjestetään koko perheen lasipolku, jossa kaikki osallistujat saavat palkinnon. Illan aikana on kolme opastusta.

Jyväskylässä vietetään Yläkaupungin yötä. Keski-Suomen luontomuseossa musisoi Muuan Mies, ja museo on auki iltaan saakka. Suomen käsityön museossa näyttelyitä rytmittävät Yläkaupungin Yön tarjoamat letkeät musiikkiesitykset, jotka vaihtelevat jazzahtavista tahdeista a cappellaan ja hiphoppiin.

Haminan kaupunginmuseo juhlistaa museopäivää tarjoamalla lapsille työpajan ja poistuvia museokaupan tuotteita ilmaiseksi. Tuunaa oma museoesine -työpajassa pääsee käyttämään luovuutta ja toteuttamaan oman vision museoesineestä. Työpajassa ei käytetä oikeita museoesineitä, vaan vanhoja tarpeettomia tavaroita, joille luodaan uusi ''museoilme''.

Rovaniemen Tiedekeskus Pilkkeessä on maksuton sisäänpääsy tiedekeskukseen. Tarjolla on omatoiminen työpaja, jossa pohditaan ilmastonmuutosta ja monimuotoisuutta biotalouden näkökulmasta sekä tutustutaan puupohjaisiin tuotteisiin.

Museoviikon ja Kansainvälisen museopäivän ohjelmat löytyvät alue-, museo- ja päiväkohtaisesti museoviikko.fi-kalenterista. Somenostoja viikon ohjelmasta on luvassa Museoliiton ja Museokortin sosiaalisen median kanavissa.