Museoliiton ansiomitalit jaettiin Museopalkintogaalassa Vaasassa

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt ansiomitalit museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista entiselle museonjohtaja Leena Hiltulalle, taidekeräilijä Lars Swanljungille ja professori emeritus Nils Erik Villstrandille.

Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestetyssä Museopalkintogaalassa Vaasassa 24.5.2018. Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin on suunnitellut Kauko Räsänen.

Museonjohtaja Leena Hiltula

Uransa aikana arkeologi ja valtiotieteilijä Leena Hiltulaon ollut mukana luomassa lukuisia uusia näyttelyitä ja näyttely- ja museokeskuksia Suomeen. Hiltula oli mukana perustamassa muun muassa Oulun museo- ja tiedekeskukseen kuuluvaa Kierikkikeskusta sekä Saamelaismuseo Siidan ensimmäistä perusnäyttelyä. Hän teki pitkän uran Metsästysmuseossa ja työskenteli myös Espoon kaupunginmuseossa ja Urheilumuseossa.

Riihimäellä asuva Hiltula jäi marraskuussa 2017 eläkkeelle Vantaan kaupunginmuseon museonjohtajan virasta, jossa hän oli toiminut vuodesta 2002. Hiltulan aikana Vantaan kaupunginmuseossa tehtiin merkittäviä, rohkeita ja koskettavia näyttelyitä, kuten ensimmäinen laaja suomalainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historianäyttely Sateenkaari-Suomi, vantaalaista musiikin alakulttuuria esittelevä Rock’n Vantaasekä Rikoksen jäljillä-yhteistyönäyttely Keskusrikospoliisin kanssa. Hiltulan johdolla museon toimintaa kehitettiin määrätietoisesti.

Vantaalta käsin Hiltula teki myös kansainvälistä yhteistyötä. Hän oli museon edustajana Vantaan ja Windhoekin kaupunkien yhteistyöohjelmassa, jossa edistettiin Windhoekin ja Namibian kulttuuriperinnön säilyttämistä.

Taidekeräilijä Lars Swanljung

Vaasan kaupungin museoiden taidekokoelmat ovat kehittyneet suurelta osin yksityisten keräilijöiden ansiosta. Vaasalaissyntyinen, Helsingissä asuva hammaslääkäri Lars Swanljung on yksi Vaasan merkittävistä taiteen keräilijöistä, joiden elämäntyö on mahdollistanut Vaasan kaupungin museoiden kokoelmien kehittämisen.

Swanljung aloitti taidehankinnat 1980-luvulla ja jatkoi niitä myös vaikeina lamavuosina 1990-luvulla. Hankinnoissaan Swanljung on keskittynyt suomalaiseen ja pohjoismaiseen nykytaiteeseen ja tukenut täten nuorten kuvataiteilijoiden työtä.

Swanljungin kokoelmaan kuuluu yli 800 teosta. Vuonna 2014 hän lahjoitti kokoelmansa Kuntsin säätiölle, joka on deponoinut kokoelman Vaasan kaupungille. Vuosien varrella Swanljungin panostuksen hedelmistä ovat saaneet nauttia maamme taiteen ystävät kaikissa niissä lukuisissa näyttelyissä, joihin kokoelman teoksia on lainattu.

Professori emeritus Nils Erik Villstrand

Vaasassa nykyisin asuva Åbo Akademin historian professori emeritus Nils Erik Villstrandtunnetaan vaikuttajana myös museoalalla. Hän toimi Pohjanmaan museon johtajana vuosina 1996–2000, ja hänen lähestymistapansa näyttelyiden tekemiseen perustui ilmiöiden monipuoliseen tarkasteluun. Villstrand viitoitti tietä tutkimukseen perustuviin näyttelyihin. Hän on ollut myös Suomen museoliiton hallituksen jäsen täydet kaksi kautta vuosina 1998–2004. Hallituskautenaan hän kuului Museoliiton koulutussuunnittelua tukevaan työryhmään.

Villstrand on ansioitunut erityisesti tutkijana. Hän on julkaissut lukuisia historiateoksia, joista tuorein Kulkemattomat polut(2017) palkittiin Vuoden historiateoksena 2017. Vuonna 2015 Åbo Akademi palkitsi Villstrandin Kristina-palkinnolla.Vuonna 2009 Villstrand sai tutkimustyöstään Stig Ramel -palkinnon. Eläkkeelle jäätyään hän on jatkanut luennointia ja jakanut korkeatasoista tutkittua tietoa pohjoismaisesta historiasta yliopistojen lisäksi kansalaisopistoissa ja muissa yhteisöissä.