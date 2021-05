Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille

Jaa

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin Päivi Andersonille, Marjatta Järviselle ja Kari Saloselle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit julkistettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä Turussa 27.5.2021.

Perustelut

Päivi Andersson, mitali 446

Rakennustutkija Päivi Andersson on työskennellyt noin neljä vuosikymmentä suomalaisen kulttuuriympäristön ja kulttuuriympäristötyön hyväksi Keski-Suomen museossa.

Andersson on kulttuuriympäristöinventoinnin teorian ja käytännön uranuurtaja ja hän on kirjoittanut aiheesta useita julkaisuja. Hän on ollut aktiivisesti suunnittelemassa hallinnon rakenteita, joihin museoiden kulttuuriympäristötyö tällä hetkellä pohjautuu.

Anderson on myös erinomainen verkostoituja, joka ymmärtää maankäyttöä ja rakentamista koskevien tahojen yhteistyön tärkeyden. Pitkän ja ansiokkaan museouran aikana hänet opittiin tuntemaan luovana ja rohkeana aloitteentekijänä ja keskustelijana.

Marjatta Järvinen, mitali 447

Lehtori Marjatta Järvinen on toiminut Ylitornion Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen sihteerinä sen perustamisesta v. 1981–83 ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1984 lähtien. Hänen aktiivinen työnsä yhdistyksessä jatkuu edelleen.

Erityisesti museotoiminta on Marjatta Järvisen sydäntä lähellä. Hän on koonnut sekä kirjallista että visuaalista aineistoa kirjailija Väinö Katajan museota varten sekä laatinut Katajan pirttiin pysyvän näyttelyn kirjailija Katajasta. Lehtori Järvinen on myös kerännyt kirjallisen aineiston Ylitornion koulumuseoon ja pystyttänyt niihin perustuvan näyttelyn YlitoinionAlkkulan koululle. Lisäksi hän on kirjoittanut sukukirjan ja kylähistorian.

Kari Salonen, mitali 448



Professori emeritus Kari Salonen on toiminut pitkään monien museoiden hyväksi Tampereella. Hän ollut aktiivisesti mukana Tampereen taidemuseon ystävät ry:ssä 2000-luvun alussa. Viimeisen kymmenen vuoden ajan hän on ollut Postimuseon ystävät ry:n kantavia voimia.

Salonen on toiminut asiantuntijana postimerkkien ja postikorttien sekä Tampereen historian ja rakennushistorian parissa. Hän on ollut mukana monissa näyttelyissä sekä tapahtumissa organisaattorina ja käytännön toimijana.

Kari Salonen on myös rakentanut siltoja keräilijöiden ja museoiden välillä. Hänen vapaaehtoinen työnsä Postimuseon ja Työväenmuseo Werstaan yhteisen kokoelmakeskuksen suunnittelun ja rakentamisvaiheen aikana oli hankkeen onnistumiselle erittäin merkityksellistä.

