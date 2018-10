Museon keskiaikaisesta humalasta pantiin tuorehumalaolutta

Ensimmäistä kertaa koskaan museo ja panimo tekivät olutta yhteistyönä. Espoolainen Fat Lizard -panimo pani Espoon kaupunginmuseoon kuuluvan Talomuseo Glimsin humalasta tuorehumalaolutta. Luonnonvarakeskus on tutkinut Glimsin humalan, ja se osoittautui perimältään ainutlaatuiseksi. Tänään perjantaina 19.10 julkaistaan Glims Wet Hope Ale -olut.

Historiallinen olut on saatavilla tänään Fat Lizard ravintolassa, One Pint Pubissa ja The Gallows Bird pubissa, jossa olut julkistetaan klo 17.30 Fat Lizard -panimon Tuomas Koskipään ja Talomuseo Glimsin koordinaattorin Karoliina Salmelaisen toimesta.

”Espoon kaupunginmuseo lahjoitti ilolla ainutlaatuisen humalan tuorehumalaoluen panemiseen, koemme tämän eläväksi historiaksi ja tuomme espoolaista ruokakulttuuriperintöä esiin uudella tavalla”, toteaa Karoliina Salmelainen.

Glimsin maatilan historian juuret ovat ainakin 1500-luvulla, ja humalaan on kasvatettu siellä jo keskiajasta saakka, kun verojen maksua hoidettiin luonnontuotteina. Aikoinaan Kristoffer-kuninkaan maanlaki 1400-luvulta uhkasi ”kolmen Ruotsin äyrin vuosisakolla sellaista talonpoikaa tai maalaista, jolla ei ole humalatarhaa ja siinä neljääkymmentä humalaa kasvavaa salkoa”. Myös kestikievarin pitoon sisältyi yleensä oikeus pitää myös krouvia, josta oli maksettava kruunulle säädetty maksu. Kestikievareissa piti olla ruokaa, kahta lajia viinaa, olutta ja kaljaa, joista kievarin isäntä sai periä maksun määrätyn taksan mukaan. Glims on toiminut kestikievarina moneen otteeseen. Ensimmäinen kausi oli 1706-1710/1713, toinen 1780-1822 ja viimeinen 1891-1895.