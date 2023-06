Museovirasto jakoi avustuksia kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin museoille ja gallerioille ympäri Suomen

Näyttelypalkkiolla korvataan taidenäyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ. Näin huomioidaan kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parannetaan heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Museovirasto alkoi jakaa näyttelypalkkioavustusta vuonna 2022, jolloin jaettiin miljoona euroa sellaisille ammatillisille museoille, jotka järjestivät taidenäyttelyitä. Tänä vuonna hakua laajennettiin uusille toimijoille, joihin kuului muita voittoa tavoittelemattomia ammatillisia näyttelynjärjestäjiä kuten esimerkiksi taidehalleja, valokuvakeskuksia ja valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen gallerioita.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että tänä vuonna näyttelypalkkiojärjestelmä koskee uusien toimijoiden kautta yhä useampaa ammattikuvataiteilijaa. Näin myös esimerkiksi uraansa vasta aloittelevat taiteilijat voivat saada asianmukaisen palkkion työstään. Näyttelypalkkiojärjestelmä on ollut todella tervetullut uudistus, joka tukee osaltaan taiteilijoiden toimeentuloa ja heidän korkealaatuista taiteellista työskentelyään”, kertoo erikoisasiantuntija Anna Koivusalo Museovirastosta.

Eräs uusista hakijoista oli Taidemaalariliitto, joka sai avustusta maksamiinsa vuosien 2023–2024 näyttelypalkkioihin.

”Taiteilijalle näyttelyn pitäminen on aina ponnistus. Taiteellisen työn ohella näyttelyn järjestämiseen liittyy paljon muuta työtä, joka olisi korvauksetonta ilman näyttelypalkkiota. Taidemaalariliitto pyrkii kaikin tavoin edistämään reiluja korvauskäytäntöjä ja on siksi ottanut käyttöön näyttelypalkkiot omassa galleriassaan. Se on kaltaisellemme yhdistykselle haastavaa, joten avustuksen saaminen on meille suuri asia. Toivomme, että näyttelypalkkioiden maksaminen taiteilijoille vakiintuu koko alan käytännöksi,” sanoo liiton hallituksen puheenjohtaja Siiri Haarla.

Avustuksia 45 toimijalle ympäri Suomen

Avustushakemuksia näyttelypalkkioihin saapui 64 ja haettu summa oli yhteensä noin 808 000 euroa. Keskimääräinen myönnetty avustussumma oli 13 663 euroa. Suurin avustus oli 170 000 euroa, joka myönnettiin HAM Helsingin taidemuseosäätiölle. Avustussummasta 160 000 euroa kohdistui Helsinki Biennaalin taiteilijapalkkioihin.

Muita isompia avustuksia myönnettiin eri toimijoiden koko näyttelykauden palkkioihin esimerkiksi Helsingin Taidehallille, Seinäjoen Taidehalllille ja Pohjoiselle Valokuvakeskukselle Oulussa. Yksittäisistä näyttelyistä suurimmat avustukset jaettiin Mikkelin 13. kuvitustriennalelle, Ajan syyt -näyttelylle Hämeenlinnan taidemuseossa, Tulevaisuuden puutarha -näyttelylle Lahden visuaalisen taiteen museo Malvassa sekä FLIP! Skeittaus & taide -näyttelylle Vantaan taidemuseo Artsissa.

Avustuksia sai 45 toimijaa, joista 70 prosenttia oli ammatillisia museoita ja 30 prosenttia muita näyttelynjärjestäjiä. Noin puolet avustuksista myönnettiin Uudellemaalle ja Varsinais-Suomeen, joissa sijaitsee runsaasti taidemuseoita ja gallerioita. Muuten myönnetyt avustukset jakautuvat alueellisesti varsin tasaisesti ympäri Suomen.

Seuraava hakukierros avautuu elokuussa 2023. Näitä harkinnanvaraisia avustuksia voidaan myöntää ammatillisesti hoidetuille museoille sekä eräille muille voittoa tavoittelemattomille taidenäyttelyiden järjestäjille sellaiseen näyttelypalkkioon, jonka ne maksavat ammattikuvataiteilijalle yksityis- tai ryhmänäyttelyä varten tehdystä työstä.