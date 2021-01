Museovirasto on jakanut avustuksia aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin sekä maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Suomalaista museo-osaamista viedään Eurooppaan – MOI! Museums of Impact -hanke pohjaa Suomessa kehitettyyn museoiden arviointiin 21.12.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Uusi eurooppalainen yhteistyöhanke MOI! Museums of Impact on lähtenyt käyntiin EU:n Luova Eurooppa -ohjelman tuella. Hankkeen tavoitteena on kehittää museoille niiden vaikuttavuutta tukeva eurooppalainen itsearviointimalli. Yhteishankkeeseen osallistuu yhteensä 11 partneria eri puolilta Eurooppaa, ja se kestää vuoden 2022 loppupuolelle. Suomen Museovirasto on eurooppalaisen hankkeen pääkoordinaattori.