Musiikin julkaisumäärä on räjähtänyt, nyt jo yli 120 000 uutta kappaletta päivässä – suomalainen Family in Music kehittää alustapalvelua musiikkialan nopeimmin kasvavalle sektorille

Creator Economy eli luovan talouden kasvu on maailmanlaajuinen megatrendi, jonka ensimmäinen vaihe nähtiin Instagram-ilmiössä. Uudenlaisten digitaalisten työkalujen avulla jokainen pystyi luomaan ammattilaatuista visuaalista sisältöä, julkaisemaan sitä ja haastamaan siten perinteisen valokuvaajien ammattikunnan. Samoin on käynyt musiikkialalla. Musiikin tuottamisen ja julkaisemisen digitalisoitumisen myötä jokaisella halukkaalla on mahdollisuus julkaista musiikkia kaupallisesti ja aloittaa artistiura.

Itsenäisten eli DIY-artistien määrä on ennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa ylittämässä yli 50 miljoonan uuden sukupolven musiikintekijän ja julkaisijan rajan. Tällä hetkellä erilaisissa musiikin suoratoistopalveluissa julkaistaan päivittäin yli 120 000 uutta kappaletta, joista yli 96 % on DIY-artistien julkaisuja. Nykyisellä kasvutahdilla loppuvuonna julkaistaan 200 000 uutta kappaletta päivässä.

Maailmaa ravisteleva tekoälyn hyödyntäminen ei ole jättänyt musiikkialaakaan rauhaan. Kun tekoälyllä luodaan entistä enemmän musiikkia, julkaisumäärät kasvavat entisestään. Se puolestaan luo uuden suuren haasteen musiikkialan rakenteille.

Nykyisiin tekijänoikeusjärjestöihin kuuluu maailmanlaajuisesti vain reilut 4 miljoonaa lauluntekijää. Se tarkoittaa, että suurin osa uuden sukupolven 50 miljoonasta musiikintekijästä ei kuulu nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän piiriin ja jää vaille itselleen kuuluvia tuloja. Kun DIY-artistien julkaisumäärät kasvavat räjähdysmäisesti, lisääntyy myös musiikin digitaalisen käytön vaillinainen data – ja tätä ei nykyisen kaltainen tekijänoikeusjärjestelmä kykene tulevaisuudessa käsittelemään. Tunnistamattomien tekijöiden ja teoksien korvaukset päätyvät musiikkialan nykyrakenteessa väärille oikeudenomistajille.

Suomalainen Family in Music on perustettu ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät itsenäisten artistien musiikin julkaisemiseen, markkinointiin, uran kehittämiseen ja tekijänoikeuksien rekisteröintiin kansainvälisesti. Family in Musicin alustan ensimmäinen Unlimited-versio on juuri julkaistu, ja palvelulla on tällä hetkellä noin 6200 käyttäjää. Nopeasti kasvavan palvelun käyttäjistä 40 % on Iso-Britanniasta, noin kolmasosa Pohjoismaista ja loppukolmannes ympäri maailman.

Palveluun syksyllä liitettävällä MgNTa-teknologialla tunnistetaan tekijänoikeusjärjestelmän ulkopuolelle jääneet musiikintekijät, autetaan heitä rekisteröimään teoksensa ja näin turvaamaan heille kuuluvat tekijänoikeustulot.

MgNTan myötä FAIM:in palvelu on yksi maailman ensimmäisistä täydellisistä music management platformeista eli musiikkiuran hallinnointialustoista. Sen avulla itsenäiset musiikintekijät voivat helposti ja luotettavasti hallita kaikkia musiikintekoon, oikeuksien turvaamiseen, julkaisemiseen ja promotoimiseen liittyviä osa-alueita riippumatta siitä, missä vaiheessa omaa urapolkua he ovat.

Family in Music on Open Creative -ekosysteemihankkeellaan voittanut ensimmäisenä luovien alojen yrityksenä Business Finlandin Kasvumoottorikilpailutuksen vuoden 2020 lopussa.

Kilpailutuksen myötä yhtiö sai Kasvumoottorin alustakehitykseen 3,5 miljoonan euron markkinaehtoisen pääomalainarahoituksen.

Vuoden 2022 lopussa yhtiö sai tekijänoikeusinfran parantamiseen liittyvään lohkoketjupohjaisen MgNTa-teknologian kehittämiseen EU:n RRF-rakennetukirahoitusta 1,5 miljoonaa euroa.

“Musiikkiala kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin, ja sen perusrakenteita muotoillaan kasvussa uusiksi. Musiikintekijät ja artistit tulevat olemaan jatkossa entistä enemmän keskiössä, ja muut alan toimijat sopeuttavat palvelunsa artistien ympärille. Family in Musicin missiona on tukea artistien ja musiikintekijöiden kehittymistä digitaalisten työkalujen ja Music Management -alustan avulla. Haluamme myös kehittää alan kasvua mahdollistavia kestäviä ja ajankohtaisia ratkaisuja”, kertoo Family in Musicin perustaja Juka Hynynen.

