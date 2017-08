Mustalahden tiivis tapahtumakesä jatkuu aina elokuun loppuun asti – Venetsialaisia vietetään ysäritunnelmissa

10.8.2017 09:00 | Restamax Oyj

Tampereella Mustalahden tapahtumasatama tarjoaa monipuolista ohjelmaa kesän loppumetreille saakka. Elokuun viihdetarjonnassa loistavat muun muassa Laura Voutilainen, Guitarfest sekä kesän päättävä, ysärimusiikille kunniaa tekevä Mustalahden Venetsialaiset.

Elokuu on Mustalahdessa vielä keikkakesän kulta-aikaa, kun satama-alueella esiintyvät eri musiikkilajeja yhdistelevä Atomirotta (11.8.), perinteisempiä rocksäveliä tarjoileva Ile Kallio Big Rock Band (12.8.) sekä konkaribändi Agents (18.8.). Elokuun viimeisenä perjantaina 25.8. taas päästään tunnelmoimaan Vain elämää -tähden tanssittamana, kun lauteille nousee Laura Voutilainen yhtyeineen.

– Artistikattauksen rakentamisessa meille oli tärkeää monipuolisuus. Esimerkiksi Laura Voutilainen kiinnostaa hieman varttuneempaa väkeä, kun Atomirotan yleisö taas on nuorempaa. Haluamme tarjota kaikille asiakkaillemme huikeita keikkaelämyksiä myös kesän loppupuolelle, kertoo satamaravintoloiden ohjelmavastaava Louie So.

Mustalahden kesä huipentuu tuttuun tapaan lauantaina 19.8. järjestettäviin Guitarfesteihin. Toista kertaa järjestettävä Guitarfest kokoaa Suomen kitaramestareiden parhaimmistoa samalle keikkalavalle. Kitaravirtuoosi Petteri Sariola, bluestunnelmoija Erja Lyytinen sekä huippukitaristi Erik Valkama bändeineen viihdyttävät festiyleisöä.

Venetsialaiset ysärihittien juhlaa

Suuren suosion saavuttanut Mustalahden Venetsialaiset päättää tapahtumasataman keikkakesän lauantaina 26.8. näyttävästi 90-luvun suosikkiartistien tahdittamana. Lauantaina satamassa kuullaan ysärihittejä Movetronin solisti Päivi Lepistön ja Aikakoneesta tutun Sanin toimesta sekä tanssitaan Dingon hittien tahtiin itse legendaarisen Neumannin musisoidessa.

– Mustalahden Venetsialaiset on ainutlaatuinen yhdistelmä kaupunkikesää, mökkitunnelmaa, hyvää fiilistä ja musiikkia. Tänä vuonna nautitaan 90-luvun soundeista. Ysäritähdet nostavat tunnelman takuulla kattoon, So lupaa.

Mustalahden elokuun keikat:

11.8. Atomirotta

12.8. Ile Kallio Big Rock Band

18.8. Agents

19.8. Mustalahden Guitarfest 2017: Petteri Sariola, Erja Lyytinen, Erik Valkama Band

25.8. Laura Voutilainen

26.8. Mustalahden Venetsialaiset: Päivi Lepistö, Sani ja Neumann

Ennakkoliput tapahtumiin ovat myynnissä Ticketmasterissa.



