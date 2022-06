Mustasaaren Lintuvuoren teollisuusalueen hulevesien käsittelyyn merkittävä avustus pohjavesien suojelemiseksi

Sepänkylästä koilliseen sijaitseva Lintuvuoren teollisuusalue alkoi rakentua 1960-luvulla ja alueen asemakaava vahvistettiin 1981. Tämän jälkeen alue on laajentunut ja kasvaneiden kattopintojen, päällystettyjen piha-alueiden ja teiden määrän vuoksi myös hulevesien määrä on kasvanut. Hulevedet johtuvat alueen matalimpiin osiin, jotka sijaitsevat pohjavesialueella ja muodostavat näin riskin pohjavesien pilaantumiselle. Hulevesien putkittamisella ja johtamisella pois pohjavesialueelta vähennetään pohjavesien pilaantumisen riskiä merkittävästi, sillä teollisuusalueella muodostuvat hulevedet saattavat sisältää epäpuhtauksia. Samalla mahdollistetaan hulevesien käsittely ennen niiden johtamista mereen.

Sepänkylä-Kappelinmäki on 1-luokan pohjavesialue, eli se on vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue, ja alueella sijaitseekin Mustasaaren kunnan vesihuoltolaitoksen vedenottamo. Lintuvuoren teollisuusalueen laajennuttua kasvoi tarve etsiä ratkaisuja hulevesihaasteeseen ja kunta teetätti hulevesienhallintasuunnitelman. Suunnitelma valmistui vuonna 2014 ja siinä on huomioitu pohjavesialueen suojelunäkökohdat. Suunnitelman mukaisia töitä päästään vihdoin toteuttamaan ja työt alkavat arvion mukaan loppuvuodesta 2022.

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 1 milj. euroa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen avustusta 300 000 € Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ELY-keskus varautuu myöntämään toiset 300 000 € ensi vuonna, jolloin avustus kattaa kokonaisuudessaan 60 % hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Pääsuunnittelijana toimii Soilcon Oy, joka on vastikään kilpailutuksen kautta valittu Mustasaaren kunnan puitesopimuskumppaniksi.