Mustikkapiirakkapäivä on 6.8. - suomalaisten suursuosikiksi nousi murotaikinaan tehty piirakka vaniljakastikkeen kera

1.8.2017 13:33 | Myllyn Paras Oy

Ensimmäinen valtakunnallinen mustikkapiirakkapäivä on sunnuntaina 6. elokuuta. Kysyimme suomalaisilta, millainen mustikkapiirakka on paras ja mikä on sille sopivin lisäke. Kaksi kolmesta (62 %) pitää murotaikinaa parhaana pohjana mustikkapiirakalle ja lähes yhtä monelle (59 %) mieluisin lisäke on vaniljakastike.

Vähemmän suositut mustikkapiirakkapohjat ovat pullataikina (29 %) ja sokerikakku (9 %). ”Murotaikina on pitkällä aikavälillä kasvattanut suosiotaan pullataikinan kustannuksella. Luultavasti syynä on helppous ja nopeus: murotaikinaa saa helposti kaupan pakastealtaasta. Pullataikina pitää leipoa itse”, pohtii markkinointipäällikkö Johanna Kemppinen Myllyn Paras Oy:sta. Vaniljakastike on selvä ykkössuosikki (59 %) mustikkapiirakan lisäkkeistä. Jäätelö maistuu mustikkapiirakan kaverina parhaiten lähes kolmannekselle meistä (30 %) ja kermavaahtoa suosii nelisen prosenttia. Piirakka leivotaan itse poimituista marjoista Mustikkapiirakka on tuttu meille kaikille, sillä käytännössä kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat maistaneensa mustikkapiirakkaa. Piirakan on joskus leiponut itse lähes yhtä moni eli 97 prosenttia vastaajista. Marjastaminen on edelleen suosiossa: lähes kaksi kolmesta (60 %) kertoo leipovansa mustikkapiirakan itse poimituista marjoista. Lähipiiriltään mustikat saa joka viides (20%) ja yhtä moni ostaa ne kaupasta tai torilta. Bloggaajat ja kaikki suomalaiset mukana mustikkapiirakkapäivässä 6.8. Valtakunnallisen mustikkapiirakkapäivän viettoon osallistuvat huomisesta 1.8. alkaen blogit Hanna Sumari, Kolmistaan, Isyyspakkaus, Lunni leipoo, Perinneruokaa prkl sekä tubettaja Iinaps. Kukin bloggaaja ja tubettaja kehittää mustikkapiirakasta oman versionsa, joiden reseptit julkaistaan 1.8. blogeissa ja myllynparas.fi-verkkosivustolla. Myllynparas.fi-sivustolla suomalaiset pääsevät 1.-13.8. äänestämään bloggaajien resepteistä suosikkinsa. Myös kaikkia suomalaisia innostetaan leipomaan rakastettua perinneherkkua rakkaimmilleen mustikkapiirakkapäivänä 6.8. ja julkaisemaan Instagramissa kuvia leipomistaan mustikkapiirakoista. Päivän virallinen hashtag on #mustikkapiirakkapäivä ja lisätunnus @myllyn_paras. Lue lisää mustikkapiirakkapäivästä ja sen taustoista aiemmasta tiedotteestamme: www.epressi.com/tiedotteet/vapaa-aika/mustikkapiirakkapaivaa-vietetaan-6.-elokuuta-leivo-sinakin-mustikkapiirakkaa-rakkaimmillesi.html Mustikkapiirakkareseptejä ja bloggaajien reseptiäänestys: myllynparas.fi/mustikkapiirakkapaiva Kuvia median vapaaseen käyttöön: myllynparas.smartimage.com/mustikkapiirakkapaiva Lisätietoa: Johanna Kemppinen, markkinointipäällikkö, Myllyn Paras, johanna.kemppinen@myllynparas.fi, puh. 044 3122 037. Mustikkapiirakkakysely toteutettiin myllynparas.fi-sivustolla 1.-26.6.2017. Vastaajia oli noin 1 900. Myllyn Paras on vuonna 1928 perustettu perheyritys, joka valmistaa, myy ja markkinoi jauhoja, hiutaleita, suurimoita ja pastaa sekä pakastetaikinoita ja leivonnaispakasteita. Yrityksen kaksi tehdasta sijaitsevat Hyvinkäällä. Yritys valmistaa tuotteita myös vientiin mm. Kiinaan ja Baltian maihin. Yhteensä Myllyn Paras työllistää yli kaksi sataa henkilöä. www.myllynparas.fi.

