Muualla maalattu – Hanne Jugan teoksia

Kuvataiteilija Hanne Jugan näyttely Malmitalon galleriassa on esillä 25.1.–17.2.2018. Taiteilija on maalannut mm. Islannissa, Kreikassa ja Unkarissa. Maalauksia yhdistää havainto luonnosta tai maisemasta, läheltä tai kaukaa.

”Muualla maalattu on nimensä mukaan kooste residensseissä, symposiumeissa tai muuten vaan matkoilla tehdyistä maalauksista, pitkältä ajalta. Kuten työskentelyssäni yleensäkin, on lähtökohta maalauksiin ollut jokin minua kiinnostava havainto, väri, luonnonilmiö, näkymä. Mukana on ateljeeolosuhteissa, ulkona plein air-, luonnoksenomaisia, monenlaista muualla maalattua asiaa", kertoo Hanne Juga näyttelystään.

Hanne Juga (s. 1961) asuu ja työskentelee Helsingissä. Juga on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä 1990-luvun lopulta lähtien pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Oulussa, Lahdessa, Rovaniemellä sekä Kotkassa. Lisäksi Jugan töitä on ollut esillä kotimaassa ja ulkomailla mm. Helsingin Taiteilijaseuran näyttelyvaihtoprojekteissa ja juhlanäyttelyissä, sekä useissa muissa yhteisnäyttelyissä. Hanne Juga on työskennellyt monissa residensseissä ja symposiumeissa, ja hänet tunnetaan myös ”nordistina”, etenkin Länsi-Pohjola -entusiastina.

Juga on toiminut myös luottamustehtävissä taiteilijajärjestöissä, viimeksi STS:n edustajiston puheenjohtajana ja Taidemaalariliiton hallituksen jäsenenä.

Hyvä Toimittaja

Tervetuloa näyttelyn avajaisiin keskiviikkona 24.1.2018 klo 17.

Malmitalon galleria

Ala-Malmin tori 1, Helsinki

25.1.–17.2.2018 Hanne Juga: Muualla maalattu

Avoinna ma–pe 9–20 ja la 9–18. Vapaa pääsy

Yhteistyössä Helsingin Taiteilijaseura ja Malmitalo

www.malmitalo.fi

Tietoa taiteilijasta myös täällä: www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/2030