Muumien avulla lapsetkin innostuvat käsien hygieniasta

Lahtelainen SKC Desi Oy tuo alkoholittoman koko perheelle suunnitellun käsidesituote-sarjan markkinoille joulukuussa. Käsidesi-annostelijoita koristavat tunnetut Muumi-hahmot.

- Käsihygieniasta huolehtiminen on tällä hetkellä tärkein asia, jolla saamme koronaviruksen nujerrettua. Sen vuoksi suunnittelimme lapsiystävällisen alkoholittoman käsidesituotesarjan, jotta perheen pienimmät lapset oppisivat suojaamaan itsensä koronavirukselta osana päivärutiiniansa, SKC Desi Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Mustonen sanoo.



Muumi-käsidesisarja on 95 prosenttisesti kotimainen tuote.

- Käsidesiautomaatin vaahto tuodaan Iso-Britanniasta. Uusi käsidesivaahto on myös ihoystävällinen. Se ei kirvele ja tämä tuote soveltuu myös herkkäihoisille.



Käsien desinfiointi on tulevaisuudessa osa jokaisen ihmisen arkipäiväistä elämää.

- Tämä vaahto suojaa myös norovirukselta ja siksi sitä kannattaa käyttää myös sen jälkeen, kun olemme nujertaneet koronaepidemian.



Alkoholivapaa tuote



- Yhteistyökumppanimme on testannut alkoholitonta käsidesivaahtoa pitkään. Koko perheelle on kehitetty nyt pitkävaikutteinen alkoholiton käsidesi.

Muumi-käsidesiautomaatin vaahto on hajuton ja sen vuoksi se on myös erittäin käyttäjäystävällinen

- Muumi-käsidesiautomaatin vaahdolla on pidempiaikainen suoja koronavirukselta, joka vähentää lasten ja samalla vanhempien altistumisriskiä merkittävästi. Silmät on kuitenkin aina pestävä, jos vaahtoa pääsee sinne.



Dermatologisilla testeillä on todettu, että alkoholiton käsidesivaahto ei kirvele.

- Sen vuoksi tämä tuote soveltuu myös herkkäihoisille.



Muumi-käsidesituotesarjasta on olemassa kaksi erilaista vaihtoehtoa.

- Ensimmäisessä mallissa on yksi annostelija. Perheille suunnatussa vaihtoehdossa on matalampi annostelija lapsille ja korkeampi aikuisille.

Muumi-käsidesiautomaatista saadaan yhdellä täytöllä 1200 annosta kerrallaan ja sen jälkeen säiliö täytetään uudelleen.



Moomin Characters Oy Ltd on virallinen Muumi-hahmojen tekijänoikeuksien valvoja. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muumit ovat yksi Suomen suurimmista vientituotteista ja niillä on maailmanlaajuinenfanikunta. Tove Jansson perusti Moomin Characters Oy Ltd:n 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan muumien tekijänoikeuksista, ja se on edelleen perheyritys.