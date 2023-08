Muumien suosio voimissaan: Harvinainen muumifiguuri myytiin huippuhintaan Huutokauppa Helanderilla

1950-luvun muumiesineet herättävät huutokaupassa kiinnostusta aina, mutta Helanderin toimitusjohtaja Mika Sirénin mukaan figuurien myyntihinnat ylittivät silti odotukset täysin.

– Edellinen ennätys Tykkyläisen muumifiguurin kohdalla saavutettiin Helanderilla vuonna 2018, kun hyväkuntoinen Poliisimestari Hemuli myytiin 2600 euron vasarahintaan. Emme olisi uskoneet, että sen myyntihinta voisi nyt nousta jopa tuhannella eurolla, hämmästelee Sirén.

Toinen harvinainen muumifiguuri, punapaitainen Tuutikki, myytiin kuluineen noin 2500 eurolla perjantaina 28.7. päättyneessä Kesähuutokaupassa. Tiettävästi missään muussa huutokaupassa Suomessa ei ole saavutettu yhtä korkeita vasarahintoja Tykkyläisen muumihahmoista.

Muumibuumi

Muumien suosio ei ota laantuakseen ja etenkin vanhempien muumituotteiden arvostus on noussut niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Erityisesti 1950-luvun varsinaisen muumibuumin aikana syntyneet esineet, kuten Leo Tykkyläisen keraamiset figuurit, ovat haluttuja keräilijöiden keskuudessa. Tykkyläisen muumihahmoja on jäljellä valmistusmääriinsä nähden vähän, sillä monet hahmoista päätyivät aikanaan lasten leikkeihin ja niitä on aikojen saatossa kadonnut, niistä on irronnut osia tai ne ovat hajonneet kokonaan.

Helanderilla viikonloppuna myydyt muumifiguurit eivät kaikki olleet täysin virheettömiä, mikä viittaa siihen, että myös hieman kuluneisiin muumeihin ollaan nyt valmiita sijoittamaan satoja, jopa tuhansia euroja.

Sirén kehottaakin pitämään silmät auki kotien, kesämökkien ja mummolan ullakoilla näiden sympaattisten muumihahmojen varalta.

– Oikeiden ostajien osuessa paikalle ja harvinaisemman muumihahmon ollessa kyseessä, näillä muutamien senttien korkuisilla figuureilla voi tienata yllättävän suuria summia, sanoo Sirén.