Muumilaakson tuotantoyhtiö Gutsy Animations kasvaa Rovio Entertainmentin sijoituksen myötä

HELSINKI, 21. kesäkuuta 2021. Suomalainen tuotantoyhtiö Gutsy Animations, Emmy® -ehdokkuuden saaneen Muumilaakso 3D-animaatiosarjan luoja, kasvaa yhden Suomen kansainvälisesti menestyksekkäimmän peliyhtiön ja Angry Birdsin tavaramerkin luojan, Rovio Entertainmentin 5 miljoonan euron sijoituksen myötä. Rovio on neuvotellut Moomin Charactersin ja Muumi-brändin globaalin lisenssiagentuurin Rights & Brandsin kanssa oikeudet kehittää ja julkaista Muumi-hahmoihin perustuvia pelejä mille tahansa alustalle, sekä yksinoikeuden mobiilipelialustoille. Kehitteillä oleva ensimmäinen Muumi-peli perustuu Tove Janssonin alkuperäisiin muumitarinoihin ja pelin visuaalisuus on saanut inspiraationsa Gutsy Animationsin luoman Muumilaakso-animaatiosarjan maailmasta. Pelin odotetaan tulevan koemarkkinointiin vuoden 2021 loppupuolella.

Gutsy Animationsin yhteistyö Rovion kanssa tekee sisältöhistoriaa kasvamalla kotimaasta käsin. Kolmen brändin liitto vahvistaa suomalaista ammattitaitoa ja pohjoismaisia arvoja erittäin kilpaillulla alalla. Yhteistyö korostaa luottamusta suomalaiseen osaamiseen sekä tarinankerronnan voimaan yhteisten tavoitteiden avulla.

Alex Pelletier-Normand, CEO, Rovio, sanoo: “Gutsy Animations on luonut Muumilaakson rikkaat tarinat ja puoleensavetävän tunnelman eloon hämmästyttävällä tavalla. Meille on suuri kunnia ryhtyä yhteistyöhön Moomin Charactersin ja Gutsy Animationsin kanssa, ja olemme tästä erittäin innoissamme. Yhteistyö Gutsyn ja Muumien kanssa luo meille mahdollisuuden tuoda tämä ikoninen brändi uudelle yleisölle maailmanlaajuisesti, ja samalla varmasti ilahduttaen nykyisiä fanejamme. Tämä kumppanuus monipuolistaa IP-portfoliotamme, mikä on tärkeä askel johdonmukaisessa kasvustrategiassamme. Rovion ensimmäinen Muumi-peli on jo kehityksessä. Peli perustuu Tove Janssonin luomaan alkuperäiseen tarinaan ja maailmaan, ja odotamme tämän Muumilaakson visuaalisen ilmeen inspiroiman pelin aloittavan koemarkkinoinnin myöhemmin tänä vuonna.’’

Roleff Kråkström, Managing Director, Moomin Characters, sanoo: “Näen Rovio Entertainmentin mukaantulon erinomaisen kiinnostavana. Moomin Characters haluaa laajentaa digitaalista pelikenttäänsä. Rovio on maailman menestyneimpiä yhtiöitä juuri tällä alueella ja on hienoa liittoutua heidän kanssaan. Tämä avaa toivottavasti uusia mahdollisuuksia paitsi Muumi-tavaramerkille, myös muille pohjoismaisille tarina- ja hahmobrändeille. Tämä liitto on tärkeä osa strategiassamme viedä pohjoismaisia luomuksia kansainvälisille markkinoille.”

Marika Makaroff, perustaja ja CCO, Gutsy Animations, sanoo "Olen innoissani siitä, että Rovio liittyy joukkoomme ja tulee tukemaan työtämme merkityksellisen kansainvälisen sisällön kehittämisessä, joka nojaa Pohjoismaisiin arvoihin. Sijoitus osoittaa, ettei kasvun tarvitse aina tulla kaukaa ulkomailta. Tämä on suuri luottamuksenosoitus Gutsy Animationsin kykyyn luoda korkealaatuista ja yksilöllistä sisältöä kansainvälisille markkinoille. Tämä kolmen suomalaisen yhtiön välinen yhteistyö osoittaa sen kuinka paljon on luottamusta suomalaiseen osaamiseen ja tarinankerrontaan. Rovion sijoituksen kautta meillä on upea mahdollisuus jatkaa suomalaisten menestystarinoiden luomista seuraten meidän voitokkaan, Emmy® -ehdokkuuden saaneen Muumilaakso-sarjan jalanjälkiä."

Palkitun sisällönluojan Marika Makaroffin vuonna 2016 perustama Gutsy Animations on suomalainen tuotantoyhtiö joka luo korkealaatuista sisältöä kansainvälisille markkinoille. Yhtiön lippulaivatuotanto, useaan otteeseen palkittu Muumilaakso, on saavuttanut ennätykselliset 16 miljoona käynnistystä Yle Areenassa. Gutsy Animations uskoo että maailma tarvitsee lempeää, viisasta, merkityksellistä ja gutsya sisältöä kansainväliseen levitykseen.

Gutsy Animations

Suomalainen tuotantoyhtiö, Gutsy Animations, uskoo että maailma tarvitsee lempeää, viisasta, merkityksellistä ja gutsya sisältöä kansainväliseen levitykseen. Tuotantoyhtiön lippulaivatuotanto, Emmy® Award -ehdokas Muumilaakso, on kerännyt ennätykselliset 16 miljoona avausta Yle Areenassa. Muumilaakso on voittanut Kultainen Venla -palkinnon jo kahtena vuotena peräkkäin parhaasta lasten- ja nuorten ohjelmasta (2019 ja 2020). Marika Makaroffin vuonna 2016 perustama Gutsy Animations tekee yhteistyötä maailman parhaiden luovan alan tekijöiden kanssa. www.gutsy.fi

Rovio Entertainment

Rovio Entertainment Oyj on maailmanlaajuinen, mobiilipeleihin keskittyvä peliyhtiö, joka luo, kehittää ja julkaisee mobiilipelejä, joita on tähän mennessä ladattu jo yli 4,5 miljardia kertaa. Rovio tunnetaan parhaiten Angry Birds -brändistään, joka sai alkunsa mobiilipelistä vuonna 2009, ja on sittemmin peleistä lisensointinsa kautta laajentunut erilaisiin viihde- ja kuluttajatuotekategorioihin. Rovio tarjoaa useita mobiilipelejä, animaatioita ja on tuottanut Angry Birds -elokuvan vuonna 2016, ja elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 julkaistiin 2019. Rovion pääkonttori on Espoossa ja yhtiö on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla tunnuksella ROVIO. www.rovio.com

Moomin Characters

Moomin Characters Oy Ltd on virallinen Muumi-hahmojen tekijänoikeuksien valvoja. Kaikki Muumilaakson hahmot ovat maailmanlaajuisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muumit ovat yksi Suomen suurimmista vientituotteista, ja niillä on maailmanlaajuinen fanikunta. Tove Jansson (1914–2001) kirjoitti ja kuvitti useita Muumi-romaaneja ja satoja sarjakuvia vuosien 1945 ja 1980 välillä. Tove Jansson perusti Moomin Characters Oy Ltd:n 1950-luvulla yhdessä veljensä Lars Janssonin kanssa huolehtimaan Muumi-hahmojen tekijänoikeuksista, ja se on edelleen perheyritys. Rights and Brands on yrityksen maailmanlaajuinen agentti lisenssiasioissa. www.moomin.com

www.tovejansson.com

Rights & Brands

Rights & Brands on lisensiointi- ja kirjallisuusagentuuri, joka myy pohjoismaisten brändien ja kirjojen tuotteistus- ja kustannussoikeuksia kansainvälisille markkinoille. Rights & Brands edustaa ikonisia pohjoismaisia brändejä, taiteilijoita ja kirjailijoita ja on Moomin Charactersin maailmanlaajuinen pääagentuuri. Listamme tähtiä ovat mm. Muumit ja Tove Jansson, Stig Lindberg, Carl Larsson-gården Sundborn, Ilon Wikland ja Mauri Kunnas. Moomin Characters ja Bulls Licensing perustivat Rights & Brandsin vuonna 2016. Yhtiön pääkonttori on Tukholmassa, ja yrityksellä on paikalliset toimistot Helsingissä, Oslossa ja Tokiossa. Agentuurilla on yli 70 vuoden kokemus lisensioinnista ja sillä on yli 800 asiakasta maailmanlaajuisesti. www.rightsandbrands.com