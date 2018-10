Muumimaailma avaa ovensa syyslomien ajaksi

Muumiperhe herää talviuniltaan! Taikatalvi Muumimaailmassa 17.-25. helmikuuta. 15.2.2018 14:28 | Tiedote

Luminen Muumilaakso herää henkiin pitkän talviunen jälkeen. Muumiperhe ystävineen on valmiina talven riemuihin ja vieraita odotetaan läheltä ja kaukaa. Muumipeikko on tehnyt pihamaalle mainion minisuksikierroksen ja Muumipeikon lisäksi myös Aliisa on ahkeroinut – hänen Minicurling-rataansa pääsee tietysti testaamaan! Eikä siinä vielä kaikki... Keppidronttirata yhdistää ii-i-hanan keppariratsastuksen talviseen ulkoilmaelämään!