Muumimaailma ja Santa Claus Licensing kasvuloikan äärellä, Livson Group palkkasi Cannes-palkitun luovan johtajan vahvistamaan valittuja strategioita.

Ville Granroth on aloittanut luovana johtajana Livson Groupissa. Granroth siirtyy tehtävään Hasan&Partnersilta jossa hän työskenteli associate creative directorina K-Ryhmän ketjujen parissa.

Livson Groupin luovana johtajana Granrothin vastuulla ovat mm. Muumimaailman sekä Santa Claus Licensingin brändien kehittäminen ja konseptointi yhdessä nykyisten tiimien kanssa. Lisäksi Granroth tulee toimimaan yhtiöryhmän muiden yritysten asiakkuuksissa erilaisissa rooleissa.

”Olemme Muumimaailman kanssa monen uuden mielenkiintoisen polun risteyskohdassa. Strategiamme on kasvaa tulevina vuosina niin Suomessa kuin Euroopan tasolla ja sen varmistamiseksi on hienoa saada Villen myötä vahvaa konseptuaalista ja tarinankerronnallista osaamista. Myös Santa Claus Licensing ja tekemämme työ suomalaisen Joulupukin kanssa on herkullisessa vaiheessa. Elämyksellinen tarinankerronta ja kaupallinen konseptointikyky on Villelle luontaista, joulun taika kaipaa parhaita tekijöitä ympärilleen, siksi Ville on erinomainen lisä nykyisiin tiimeihin.” Toteaa Livson Groupin perustaja & business director Tim Livson.

Granrothilla on takanaan 20 vuoden ura maineikkaissa mainos- ja bränditoimistoissa. “Mainosalalla minua on aina kiinnostanut loputtomat mahdollisuudet oppia uutta ja olen pyrkinyt aktiivisesti koko urani ajan erilaisiin tiimeihin ja rooleihin. Eniten tekemistäni on ohjannut rakkaus visuaaliseen tarinankerrontaan ja varsinkin lastenkulttuuriin liittyvät työt, joissa on mukana myös kasvatuksellista ulottuvuutta. Siksi olenkin todella onnellinen päästessäni työskentelemään Muumien ja Joulupukin parissa. Ne ovat merkittävä osa suomalaista kulttuuria, joihin meillä kaikilla on ollut vahva tunneside jo lapsuudesta saakka.”

“Siirtyminen Livson Groupiin avaa paljon kiinnostavia mahdollisuuksia hyödyntää osaamistani yli yhtiöryhmärajojen. Livson Groupin yrityksiä yhdistää merkityksellisten kohtaamisten ja elämysten luominen sekä niiden tarinallistaminen. Esimerkiksi kokemusmarkkinointi on maailmalla nopeasti nouseva bisnesala ja Vuoden toimistonakin palkittu Lataamo Group on suomen johtavia tekijöitä tällä saralla, on hienoa päästä tekemään heidän kanssa yhdessä töitä”. Yhtiöryhmään kuuluva Long Story Short -tuotantoyhtiö pystyy myös jatkossa tarjoamaan Granrothin kanssa toimistojen luoville tiimeille ja asiakkailleen sparraajan, suunnittelijan ja ohjaajan, jolla on kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja sitä, miten konseptit viedään liikkuvan kuvan muotoon.

Granroth on ollut luomassa useita suomalaisperheissä tutuksi tulleita hahmoja ja kampanjoita, mm. Hartwall Jaffan hedelmähahmot, sekä K-Citymarketin Kalalaulun, joka palkittiin Voittogaalassa yleisöpalkinnolla sekä Kaikugaalassa vuoden mainosjinglenä. Granrothin kuvittama ja Aleksi Bardyn kirjoittama “Oskarin venekirja” oli ilmestyessään vuonna 2002 Finlandia Junior -ehdokas ja se palkittiin vuoden kauneimpana kirjana. Hänen kansainvälisesti tunnetuin työnsä on ollut Valio Gefiluksen Sisäisen voiman jäljillä, joka palkittiin Cannesin pronssileijonan lisäksi useissa ulkomaisissa alan kilpailuissa.

Lisätietoja: Tim Livson, Business Director, Founder, Livson Group Oy, 0405576097, tim@livsongroup.fi