Muumimaailma tarjoaa huolettoman vaihtoehdon mökkijuhannukselle

Merimaisemaa, iloa, tanssia ja laulua. Muumimaailman Vaaraton juhannus tarjoaa satumaiset puitteet ikimuistoiseen keskikesän juhlaan rakastettujen satuhahmojen seurassa. Naantalin Muumimaailma on auki läpi juhannuksen 22.–23.6. Muumipapan pystyttämä juhannussalko, Pikku Myyn syntymäpäiväjuhlat sekä Nuuskamuikkusen juhannustarinat tarjoavat mieleenpainuvia elämyksiä koko perheelle.

”Juhannuksessa on kyse huolettomasta yhdessäolosta ja hyvästä tunnelmasta. Muumimaailman juhannus tarjoaa unohtumattomia elämyksiä ja vaihtoehdon perinteiselle mökkijuhannukselle”, kertoo Muumimaailman markkinointijohtaja Ann-Karin Koskinen.

Muumit rakastavat hauskanpitoa ja juhannuksessa on juhlimisen aihetta kerrakseen. Muumipappa on pystyttänyt upean juhannussalon, jonka ympärillä jokainen voi osallistua yhteiseen tanssiin. Juhannustaioista vastaa Noita, ja Nuuskamuikkunen kertoo leirillään jännittävää juhannustarinaa. Juhla ei lopu vielä siihen, sillä ohjelmassa on myös laulun ja naurun täyteiset Pikku Myyn syntymäpäivät.

Teatteri Emman näytökset pyörivät Muumimaailmassa joka päivä tasatunnein myös juhannuksena. Sateinenkaan sää ei haittaa, sillä Muumipeikko ja maailman viimeinen lohikäärme- ja Suuri muumien toivelaulukirja -esityksistä nautitaan katetussa teatterissa.

Jotta nälkä ei pääse yllättämään, tarjoilee niin Muumimamman keittiö kuin uusi Niiskun Perunatehdaskin juhannusruoaksi sopivaa suuhun pantavaa. Jälkiruoaksi voi napata upouudesta Smoothie-baarista keskikesän makeat mansikat viileässä muodossa.

Muumimaailma on avoinna 22.–23.6. klo 10–18. Liput Muumimaailmaan voi ostaa etukäteen edullisemmin verkosta: https://lippukone.muumimaailma.fi/

HUOM! Media on tervetullut Muumimaailmaan myös juhannuksena pressikortilla.

Lisätiedot ja kuvapyynnöt: Ann-Karin Koskinen: ann-karin.koskinen@muumimaailma.fi tai 040 5900 701 sekä www.muumimaailma.fi