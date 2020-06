Muumimaailman kesä alkaa lauantaina!

Muumimaailma avaa ovensa lauantaina 6.6. klo 11. Muumisaaren kesäinen luonto ja merellinen Naantali odottavat vieraitaan innolla. Muumimaailman kaikki toiminnot ovat ennallaan: Muumitaloon pääsee sisälle ja esityksiä on runsaasti sekä Teatteri Emmassa että Pikku Estradilla. Kävijämäärää on rajattu ja liput ovat vain ennakkomyynnissä. Muumitalo, Hemulin talo sekä wc-tilat on suojattu nanopinnoitteella, joka hylkii tehokkaasti mikrobeja.

Muumimaailma on valmiina kesään. Henkilökunta on koulutettu ja paikat saatu valmiiksi. Drontti Edwardkin on jo uinut omalle paikalleen uimalaiturille. Poikkeusolot otetaan huomioon jokaisessa pisteessä. Käsienpesupaikkoja sekä käsidesiä löytyy ympäri aluetta. Turvaväleista huolehditaan ja muistutetaan myös päivän aikana. Muumimaailma sijaitsee saaressa, joka tarjoaa mahdollisuuden viettää perhen kesken myös aikaa nauttien ihanasta saaristoluonnosta. Lämpimänä päivänä voi vaikka pulahtaa uimaan Muumimaailman uimarannalta. " Henkilökuntamme tekee kaikkensa, jotta vieraidemme päivä sujuisi mukavasti. Uusi, hauska muumitervehdys luo yhteyden muumien kanssa ja kauan odotetusta Muumimaailma-päivästä tulee ikimuistoinen!" toteaa toimitusjohtaja Tomi Lohikoski. Kesän 2020 aukioloajat: 6.6.-30.6. klo 11-17 1.7.-9.8. klo 10-18 10.8.-23.8. klo 11-17 Lisätietoa ja haastattelut: Tomi Lohikoski 040 5900712

