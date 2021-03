Muutoksia Kainuun joukkoliikenteessä 7.6.2021 alkaen

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus varoittavat hyyteiden nostamasta korkeasta vedenpinnasta Iijoen vesistöalueella Taivalkosken ja Pudasjärven alueilla 12.2.2021 13:55:14 EET | Tiedote

Syksyn runsaiden sateiden myötä Iijoen valuma-alueella on paljon vettä ja Iijoessa virtaama ovat ajankohtaan nähden suuria. Tämän vuoksi Iijokeen ei ole pakkasista huolimatta joka paikkaan muodostunut hyyteiltä suojaavaa jääkantta. Jääkannen puuttumisen takia jokivesi on päässyt kokonaisuudessaan jäähtymään ja Iijokeen on jo viikkojen ajan muodostunut virtausta haittaavaa hyydettä.