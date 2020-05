Muutoksia Osuuskauppa Keskimaan market- ja tavaratalokaupassa − toimialajohtaja Reima Loukkola siirtyy Osuuskauppa Arinan hallintojohtajaksi

Keskimaan ruokakauppojen tilaus- ja noutopalvelu saatavilla nyt kaikista Keskimaan S-marketeista ja Saleista sekä kolmesta ABC-marketista 12.5.2020 08:55:00 EEST | Tiedote

Keskimaan Kauppa-apu on ruokakaupan tilaus- ja noutopalvelu, joka käynnistyi huhtikuun alussa neljässä S-marketissa: Jämsässä, Keuruulla, Saarijärvellä ja Äänekoskella. Palvelua on kehitetty ja laajennettu aktiivisesti vastaamaan asiakkaiden tarpeita koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Nyt palvelu on käyttöönotettu kaikissa Keskimaan 24 S-marketissa ja 14 Salessa, sekä lisäksi kolmessa ABC-marketissa. Palvelussa verkkokaupasta valitut tuotteet kerätään toimipaikassa valmiiksi kasseihin ja ne noudetaan tai toimitetaan sovittuna aikana. Tilauksia on mahdollista hoitaa myös puhelimitse.