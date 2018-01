Muutoksia SKV Kiinteistönvälityksen johdossa – Anu-Elina Hintsa SKV:n liiketoimintajohtajaksi

SKV Kiinteistönvälitys Oy:n ylimmässä johdossa tapahtuu muutos, kun KTM, VTM Anu-Elina Hintsa aloittaa SKV:n liiketoimintajohtajana 3.2.2018 nykyisen toimitusjohtaja Timo Kaislan siirtyessä konsernin ulkopuolelle. Samalla Realia Group -konserniin kuuluva SKV Kiinteistönvälitys siirtyy ylimmän johdon tittelin osalta muiden konserniyhtiöiden kanssa yhtenäiseen käytäntöön, jossa yhtiötä johtaa liiketoimintajohtaja. Anu-Elina Hintsa on viimeksi toiminut Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiojohtajana, ja hän jatkaa uudessa tehtävässään Realia Group -konsernin johtoryhmän jäsenenä.

”Timo Kaisla on lähes neljän vuoden aikana uudistanut ja vahvistanut SKV:tä ansiokkaasti. Kiitän Timoa hienosta työstä sekä toivotan hänelle menestystä uusiin haasteisiin. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme konsernin sisältä SKV:n uudeksi liiketoimintajohtajaksi Anu-Elina Hintsan. Anu-Elina tuntee SKV:n hyvin ja lisäksi hänellä on vahva kokemus kuluttajaliiketoiminnasta. Anu-Elina on aiemmin vastannut Realia Group -konsernin strategia- ja integraatiotyöstä sekä tätä ennen konsernin markkinoinnista ja ICT:stä”, SKV Kiinteistönvälitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Realia Group Oy:n toimitusjohtaja Matti Bergendahl toteaa.

"SKV Kiinteistönvälitys on vahva ja ainutlaatuinen valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju ja olen todella iloinen päästessäni kehittämään SKV:ta entisestään yhdessä asiantuntevan henkilöstömme kanssa", Anu-Elina Hintsa sanoo.

Anu-Elina Hintsa tulee vastaamaan SKV Kiinteistönvälitys Oy:n liiketoiminnoista valtakunnallisesti, ja hän raportoi Realia Groupin toimitusjohtajalle.

Lisätietoja:

Anu-Elina Hintsa, liiketoimintajohtaja, SKV Kiinteistönvälitys Oy (3.2.2018 alkaen), puh. 050 482 3807

Matti Bergendahl, toimitusjohtaja, Realia Group Oy, puh. 040 833 5461