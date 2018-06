Muutoksia Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksessa

Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen viisi jäsentä. Vanhoina jäseninä jatkavat Timo Laine, Jarno Suominen ja Seppo Niva. Uusiksi jäseniksi valittiin Timo Mänty ja Siina Saksi. Yhtiökokous valitsi Suomisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Nivan varapuheenjohtajaksi.

”Smilestä on kasvanut merkittävä osa Restamax-konsernia. Uusilla hallituksen jäsenillä on kattava kokemus erilaisista liiketoiminnoista ja he tuovat merkittävästi uutta strategista osaamista yhtiöön. Smilen tavoitteena jatkaa vahvaa kasvuaan myös tulevaisuudessa ja meidän tehtävänämme hallituksessa on tukea yhtiön kannattavan kasvun jatkumista”, kommentoi Smilen hallituksen puheenjohtaja Jarno Suominen.



Jarno Suominen on toiminut Restamaxin talousjohtajana vuodesta 2005 lähtien. Seppo Niva on toiminut aiemmin Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Accountor Groupin johtajana sekä Staffpointin toimitusjohtajana.



Uusista hallituksen jäsenistä Timo Mänty toimii hallituksen puheenjohtajana muun muassa Puuilossa ja talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupissa. Hän on toiminut myös muun muassa Rautakirjan, Finnkinon ja Onnisen toimitusjohtajana sekä Revenion hallituksen puheenjohtajana. Siina Saksi puolestaan toimii Terveystalon liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vastuullaan Terveystalon verkosto Suomessa. Hän on aiemmin toiminut vakuutusyhtiö Trygin Suomen maajohtajana sekä johtotehtävissä pankki- ja vakuutusalalla. Hallituksen varsinaisena jäsenenä jatkava Timo Laine on Restamax Oyj:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja.



Restamax ilmoitti 15.3.2018 selvittävänsä tytäryhtiönsä Smile Henkilöstöpalvelut Oy:n listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja 11.6.2018 jatkavansa selvitystyötä muun muassa tapaamalla potentiaalisia uusia sijoittajia.



