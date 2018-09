Muutos Tanskan kuninkaalliseen vierailuun: Hänen kuninkaallinen korkeutensa kruununprinsessa saapuu vierailulle Suomeen 13.-14. syyskuuta.

Susa Valviosta MTV:n markkinointijohtaja 6.7.2018 08:31 | Tiedote

MTV Oy:n mainosrahoitteisen liiketoiminnan markkinointijohtajaksi ja kyseisen liiketoimintaryhmän johtoryhmän jäseneksi on nimitetty 13.8.2018 alkaen Susa Valvio. Valvion vastuulla on jatkossa myös MTV Oy:n yritysviestintä. Valvio siirtyy MTV:lle IBM Suomen markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävästä. Yli 15 vuotta IBM:llä työskennellyt Susa Valvio tuo televisioyhtiöön lisää vahvaa mainostajan ja kuluttajan tuntemusta sekä dataohjautuvan sisällön mahdollisuuksien ymmärrystä. Valvion visiona on vahvistaa MTV:n markkinajohtajan asemaa kasvattamalla kanavan luomista ilmiöistä entistä parempia mahdollisuuksia myös mainostajille.