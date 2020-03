Muutos tehdään yhdessä

Kumppanuus ja yhdessä tekeminen ovat asiantuntijaorganisaatioista tuttuja ilmaisuja, joiden merkitys loppuasiakkaan arjessa saattaa usein jäädä hieman hämäräksi. Me aiomme tarjota asiakkaillemme kumppaniemme kanssa jotakin konkreettista: parempaa palvelua. Lupauksen lunastamiseksi olemme käynnistäneet konsernin laajuisen kumppanuusohjelman.

“Yhdessä tekemällä kohti yhteistä tavoitetta.” Esimerkiksi tällä tavalla voisimme luonnehtia Järvi-Suomen Energian tapaa toimia ja katsoa maailmaa. Se kertoo mielestäni olennaisimman arvoistamme ja siitä, mihin me olemme sitoutuneet.

Meidän tehtävämme ei ole muutaman vuoden kestävä projekti, jonka lopuksi kirjoitetaan loppuraportti, pakataan laukut ja lähdetään pois kohti uusia projekteja. Me olemme täällä pysyvästi, rakentamassa, ylläpitämässä ja ennen kaikkea kehittämässä verkkoja. Tällä hetkellä käytämme erilaisiin hankintoihin sekä sähköverkoston saneeraukseen n. 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Kun toimitusketjussa on useita toimijoita, kumppaneiden keskinäisen yhteistyön sujuvuus on oleellista lopputuloksen kannalta. Kysymys on organisaatioiden päämäärien, tavoitteiden, toimintojen, järjestelmien sopeuttamisesta toimivaksi kokonaisuudeksi. Siksi Järvi-Suomen Energiakin on mukana koko konsernimme laajuisessa kumppanuusohjelmassa, jolla on selkeä tavoite: haluamme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua ja vastata ongelmiin nopeammin.



Kumppanuusohjelmalla haluamme mitata ja varmistaa, että kaikki ketjun jäsenet toimivat tehokkaasti ja myös kehittävät toimintaa asiakkailta saadun palautteen ohjaamana.



Lopputuloksena ei synny juhlapuheita, vaan kovaa konkretiaa.



Askel kerrallaan mutta aina eteenpäin

Ohjelmamme suunnittelu käynnistyy nykytila-analyysillä jotta tiedämme, mitä kukin verkostomme jäsen ohjelmalta odottaa. Vastuiden jako ja organisoituminen tullaan tekemään vasta tämän jälkeen.

Tämän jälkeen ohjelma polkaistaan käyntiin projektiluontoisesti. Konkreettiset tavoitteet, vastuut ja aikataulut lyödään lukkoon tässä vaiheessa. Tarkoituksena on pilotoida malliamme vielä tämän vuoden aikana kahden kumppanin kanssa.

Mitä tämä kaikki merkitsee sinun, asiakkaamme näkökulmasta? Sitä, että palvelumme on entistä tehokkaampaa, nopeampaa ja sujuvampaa. Se tarkoittaa nopeampaa reagointia esimerkiksi sähkönjakelun häiriöihin. Se tarkoittaa parempaa vastinetta rahoillesi. Tiivis ja toimiva yhteistyö mahdollistaa lisäksi uusien innovatiivisten palveluiden kehittämisen myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Onnistuneen hankkeen voi lopulta todentaa vain mittaamalla sen tuloksia, joista keskustelemme säännöllisissä kokoontumisissamme. Avoin ja selkeä kommunikointi on avainasemassa, kun uudet toimintatavat jalkautetaan eli viedään työntekijämme arkeen.

Se pitää tehdä yhdessä.