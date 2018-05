Muuttoliike kasvattaa Helsingin väkilukua – hedelmällisyys on alhaisella tasolla

Helsingin väkiluku on kasvanut viisivuotisjaksolla 2012–2016 lähes 39 800 asukkaalla. Väkiluvun kasvu johtuu muuttovoitosta, joka perustuu niin ulkomailta tuleviin muuttoihin (muuttovoitto 1 817 henkeä vuonna 2016) kuin kotimaiseen nettomuuttoon Uudenmaan maakunnan ulkopuolelta (5 419 henkeä). Vaikka Helsingistä muutetaan edelleen paljon muihin pääkaupunkiseudun kuntiin, muutetaan kauempaa Suomesta Helsinkiin enemmän kuin 2000-luvulla aiemmin. Tiedot käyvät ilmi Helsingin kaupunginkanslian tilastojulkaisusta.

Ulkomainen muuttovilkkaus näkyy niin, että vuodenvaihteessa 2016/2017 Helsingin väestöstä äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhui noin 93 200 kaupunkilaista eli 14,7 prosenttia väestöstä. Ulkomaalaistaustaisia oli Helsingissä hieman enemmän eli 14,9 prosenttia asukkaista, ja heidän määränsä on kasvanut nopeasti vuoden 2005 jälkeen.

Helsinkiin muuttajista selvästi suurin osa on nuoria aikuisia ja siviilisäädyltään naimattomia. Lähtömuuttajat ovat puolestaan tulijoita vanhempia. Helsingistä pois muuttajat ovat aiemmin olleet selvästi korkeammin koulutettuja kuin tulijat, mikä on johtunut etenkin siitä, että tulijat ovat lähtijöitä nuorempia ja tulevat usein opiskelemaan Helsinkiin. Aivan viime vuosina muuttaneiden koulutusero on kuitenkin vähentynyt.

Vuonna 2016Helsingissä syntyi 6 803 lasta, mikä on hyvin lähellä viisivuotiskauden 2012–2016 vuosikeskiarvoa. Helsinkiläisnaiset saavatlapsia huomattavasti vähemmän (kokonaishedelmällisyysluku oli 1,25 lasta vuonna 2016) kuin naiset muualla pääkaupunkiseudulla (1,65 lasta) tai koko maassa keskimäärin (1,57 lasta). Vaikka syntyneiden määrä on pysynyt melko ennallaan, väkiluvun kasvun myötä hedelmällisyys on pienentynyt 2010-luvun aikana. Helsingissä hedelmällisyys on kuitenkin pienentynyt vähemmän kuin naapurikunnissa tai koko Suomessa. Yhä useampi – yli viidennes – Helsingissä synnyttäneistä äideistä oli vieraskielinen.

Elinajanodote on kasvanut Helsingissä ja ero koko Suomeen pienentynyt

Elinajanodote oli vuonna 2016 helsinkiläisillä vastasyntyneillä pojilla 78,2 vuotta ja tytöillä 83,8 vuotta. Viime vuosina helsinkiläisten elinajanodote on ollut enää vain vähän koko maan keskiarvoa matalampi. Elinajanodote on kasvanut vuosien mittaan niin, että 40 vuodessa helsinkiläisille on tullut keskimäärin 9,3 vuotta elinaikaa lisää. Myös viimeisimmän 10 vuoden aikana kuolleisuus on pienentynyt ja elinajanodote on kasvanut 2,2 vuotta.

Helsinkiläisten siviilisäätyrakenne poikkeaa yhä sekä lähikuntien että myös koko maan rakenteesta. Naimisissa olevien osuus on selvästi pienempi ja naimattomien suurempi kuin vertailualueilla. Myös yhden hengen asuntokuntien ja yksinasuvien osuus on Helsingissä ollut muuta maata suurempi, vaikkakin molempien osuus on Helsingissä viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2016 Helsingissä solmittiin 3 601 avioliittoa. Viimeisen 25 vuoden ajanjakson aikana sekä miehillä että naisilla avioituvuus on pienentynyt selkeimmin alle 30-vuotiailla. Eronneisuus avioliitoista on Helsingissä puolestaan lähikuntia hieman yleisempää ja koko maahan verrattuna selvästi yleisempää. Avioeroon päädytään yhä vanhempana, mikä johtuu osaltaan siitä, että myös avioon mennään entistä myöhemmällä iällä.

Väestönmuutokset Helsingissä 2012–2016 -julkaisuun on koottu keskeiset tiedot Helsingin väkiluvusta ja väestön rakenteesta, syntyneistä, kuolleista, muuttoliikkeestä, solmituista avioliitoista sekä avioeroista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aineistoihin.