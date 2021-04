"Muuttoliike murroksessa" selvittää, miten muuttoliikkeeseen ja turvapaikanhakijoihin liittyviä mielikuvia luodaan ja millä tavoin ne ruokkivat ennakkoluuloja

Jaa

Lööpit pakolaisaalloista, kartat Eurooppaan hyökyvistä siirtolaisvirroista, uhkakuvat maahantunkeutujista ja puheet elintasosurffareista ovat tuttuja viime vuosilta. Todellisuudessa valtaosa pakolaisista on kuitenkin lähellä kriisialueita, muualla kuin Euroopassa. Sanat, kuvat ja kehystykset vaikuttavat vahvasti siihen, miten asiat koetaan ja kuinka niistä keskustellaan ja päätetään.

Muuttoliike murroksessa selvittää, miten muuttoliikkeeseen ja ja turvapaikanhakijoihin liittyviä mielikuvia luodaan. Vakiintuneisiin esitystapoihin ei pidä tyytyä, sillä asiat voidaan nähdä ja tehdä toisin. Uutuuskirja purkaa vakiintuneita puhetapoja, retorisia ja metaforisia kehystyksiä ja erilaisia yhteiskunnallista polarisaatiota ja ennakkoluuloja ruokkivia merkityksenannon tapoja. Teos valottaa myös muukalaisuutta, toiseutta, uhan tuntemuksia ja toisaalta yhteisön puhtautta tuottavien käytäntöjen juuria ja jatkuvuutta.

Muuttoliike murroksessa sopii niin tutkijoille ja opiskelijoille, muuttoliiketeemojen parissa työskenteleville kuin kaikille muuttoliikekeskustelusta ja sen vaikutuksista kiinnostuneille. Sen rungon muodostavat eri tieteenalojen tutkijoiden vertaisarvioidut artikkelit, joita täydentävät käytännön toimijoiden näkökulmakirjoitukset. Monipuolisen kirjoittajajoukon tekstit valottavat ongelmia ja tarjoavat eväitä humaanimpaan, syvällisempään ja punnittuun tietoon perustuvaan muuttoliikekeskusteluun.

Kirjan ovat toimittaneet Noora Kotilainen ja Jussi Laine. Kotilainen on poliittisen historian tutkija, joka on erikoistunut kriisien, sotien ja kärsimyksen esitysten käyttöön ja asemaan politiikassa ja mediassa. Laine on Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen apulaisprofessori ja kansainvälisen rajatutkimusjärjestön Association for Borderlands Studiesin presidentti.



