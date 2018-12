My Lumo -palvelusta voi tilata palveluita ja maksaa vuokran mobiilisti

Kojamo julkisti Slush side-event RecoTechissä 4.12.2018 uuden asumisen palvelun: My Lumo on Lumo-asukkaan verkkosovellus, josta Lumo-asukas voi varata ja ostaa palveluita sekä maksaa vuokran myös mobiililaitteella.

Kojamo on kehittänyt digitaalisia palveluitaan vuodesta 2008 alkaen ja tuonut markkinoille esimerkiksi vuokrasopimuksen sähköisen allekirjoituksen ja Lumo-verkkokaupan, jossa vuokrasopimuksen voi tehdä heti.

Ensimmäisessä vaiheessa My Lumo tarjoaa asukkaille arkea sujuvoittavia digitaalisia palveluita, kuten vikailmoituksen ja vuokranmaksun helposti ja nopeasti mobiililaitteella.

Jatkossa My Lumo -palvelun kautta voi varata ja ostaa kotiin toimitettavia palveluita, joita voivat olla esimerkiksi siivous- ja ruokapalveluita tai yhteisten kerho-tai etätyötilojen varaamista ja palvelujen tilaamista niihin.

"Kuluttajat ovat tottuneet saamaan parempia, yksilöllisempiä palveluita nopeasti ja uskomme, että sama kuluttajakäyttäytyminen tulee myös asumiseen. My Lumo on osa asukkaan digitaalisen palvelun ja vuorovaikutuksen jatkumoa, koska tavoitteenamme on palvella asiakkaitamme yhä paremmin asumisen arkea helpottaen", Kojamon kehitysjohtaja Teemu Suila kertoo.

My Lumo otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta alkaen asteittain kaikille Kojamon asukkaille.

Kaupunkiasuminen palvelullistuu yhteistyössä asiakkaitten ja kumppaneitten kanssa

My Lumo on osa Kojamon innovaatio- ja palvelualustaa, joka tarjoaa asukkaille ja yhteistyökumppaneille yhteisen alustan asumisen palveluiden pilotointiin ja kehittämiseen. Innovaatio- ja palvelualusta tekee mahdolliseksi tiedon jalostamisen ja eri toimijoiden datan rajapintojen avaamisen, minkä avulla kaupunkiasuminen voi palvelullistua. Hyvä esimerkki tämän päivän arkea helpottavasta palvelusta on Postin ja Kojamon yhteistyönä tuomat Smartpost-automaatit 18 Lumo-taloon.

Kojamo on liittynyt Suomen Tilaajavastuu Oy:n koordinoimaan Platform fo Trust -ohjelmaan, joka edistää yhteistyötä ja datan virtausta eri toimijoiden välillä. Platform of Trust on luottamukselle ja avoimuudelle perustuva markkinapaikka ja alusta, jonka päällä eri toimijat voivat kehittää omia palveluitaan.

"Suomen kiinteistö- ja rakentamisen ala tarjoaa sopivankokoisen markkinan mahdollisuudet toimia koekenttänä uudenlaisille, myös kansainvälisesti skaalautuville palveluille. Haluamme olla mukana johtamassa perinteisen toimialan digimurrosta ja luoda parempaa kaupunkiasumista", Teemu Suila sanoo.

Kojamon esitys Slush side-event Reco Techissä 4.12.2018: https://www.slideshare.net/Kojamo/kojamo-urban-living-as-a-service-and-innovation-platform

Tapahtuman ohjelma: https://recotech.fi/program/

Teemu Suilan haastattelu: https://recotech.fi/news/better-urban-living-interview-with-teemu-suila-of-kojamo/