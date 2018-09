Myanmarin väkivaltaisuuksia paenneiden tilanne on lohduton – Punainen Risti haastaa jokaisen Nälkäpäivä-kerääjäksi

Punainen Risti: Suuronnettomuuksiin varautumisessa kehitettävää arktisella alueella 3.9.2018 08:10 | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin johdolla on valmistunut selvitys arktisen alueen katastrofiriskeihin ja suuronnettomuuksiin varautumisesta. Punaisen Ristin liikkeellä on arktisella alueella 10 000 koulutettua vapaaehtoista, joilla on mittavaa osaamista ja ymmärrystä arktisen alueen olosuhteista. He toimivat viranomaisten tukena monissa eri tehtävissä.