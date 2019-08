Mycket att beundra gratis i museerna i Vasa under Konstens natt

Under Konstens natt 8.8.2019 har Tikanojas konsthem, Kuntsi museum för modern konst, Vasa konsthall och Österbottens museum öppet kl. 15–22 med mycket program för personer i alla åldrar. Gratis inträde till museerna. Gamla Vasa museum är stängt under Konstens natt.

I Tikanojas konsthem kan du förutom att delta i tre olika guidade utställningar bland annat följa med barnteater: Premiär för pjäsen Grodan Kling och mysteriet på museet i konsthemmets trädgård. Under kvällen bjuds även på en flamencodansföreställning, musik och för läckergommar nygräddade våfflor.

På Österbottens museum kan du bekanta dig med exempelvis utställningen Havet tar, havet ger, med bildtolkning utöver finsk- och svenskspråkig guidning. För barn erbjuds sagostunden ”Mitt i historien…” och asfaltritning. På programmet står för vänner av hitserien Storytelling ”The Mother of Dragons” – Från Kina till Game of Thrones-guidning.

På Kuntsi museum för modern konst utställningar med guidning; Odyssé – en resa i konsten och Hans Rosenströms NO LAND IS AN ISLAND. För barn erbjuds asfaltritning och för alla intresserade en öppen workshop.

I Vasa konsthall uppträder det österbottniska regionala danscentrets nordiska residenskonstnärer norska Åsne Storli och Maria Landmark samt MMM-kollektivets Maria Autio och Minna Karttunen med avsnitt av sina nya verk. I Konsthallen kan du även delta i konstgrafikernas workshop.

Se museernas hela program och tidtabeller på museernas Facebooksida samt:

https://vasastadsmuseer.fi/

https://beta.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kultur-i-vasa-och-vasaregionen/konstens-natt/