Myller kehottaa Mykkästä pitäytymään tosiasioissa: SDP kannattaa kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa

Lauri Ihalainen: Harmaan talouden kitkemistyössä ei saa antaa periksi 8.9.2018 07:12 | Tiedote

Tällä hallituskaudella päättäväisyys ja into tehdä lisätoimia harmaan talouden torjumiseksi on ollut verkkaista, vaikka hallitus on hyväksynyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian vuosille 2016-2020. SDP:llä on 13 kohdan ohjelma harmaan talouden, talousrikollisuuden ja kansainvälisen veronkierron torjumiseksi.